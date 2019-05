Le premier centre de divertissement de Esports de montréal présentera six simulateurs de course actionnés par D-BOX





MONTRÉAL, 30 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (TSX:DBO), chef de file mondial de la simulation du mouvement, est fière d'annoncer sa participation à Esports Central, le tout premier centre de divertissement de Esports localisé au centre-ville de Montréal.



Cette nouvelle plateforme pour joueurs ouvre officiellement le 1er juin 2019 et propose une zone spéciale dédiée à la simulation de course automobile compétitive équipée de six simulateurs VRX de course haute technologie. Chaque simulateur sera actionné par la technologie de mouvement D-BOX pour procurer une expérience de course totalement immersive, hyperréaliste et tout près de la réalité.

« Étant une organisation montréalaise, nous sommes très fiers de jouer un rôle actif auprès de ce premier centre de Esports installé dans notre ville », affirme Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. « Notre technologie de mouvement recrée méticuleusement toutes les sensations associées à la course automobile sur une véritable piste. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'offrir cette expérience sans égale à la communauté de joueurs montréalaise. »

« L'engouement pour le jeu et l'industrie du Esports a pris un essor rapide au fil des années, en particulier à Montréal, alors c'est devenu essentiel pour nous de doter ce nouveau centre du nec plus ultra sur le plan technologique », explique Delilah Kanou, présidente de Esports Central. « En raison de sa réputation en matière de simulation de course automobile, et du niveau de réalisme qu'offre l'expérience D-BOX, nous utilisons cette technologie pour nos simulateurs de course et sommes très heureux de proposer cette attraction aux purs et durs du jeu montréalais. »

En plus d'offrir l'expérience de simulation d'une course automobile D-BOX, le centre de quelque 14? 000 pieds carrés compte 94 ordinateurs haut de gamme, 25 consoles et 2 postes de réalité virtuelle Virtuix Omni. Pour compléter l'expérience, on y retrouve aussi un restaurant/bar avec tables de cocktail pong, des téléviseurs diffusant les événements sportifs et ludiques les plus récents, un magasin de vente au détail et une boutique spécialisée.

Le centre Esports Central est situé au 1231, rue Sainte-Catherine Ouest. Pour plus d'information, cliquez ici : https://esportscentral.ca/

À propos de D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique les raisons pour lesquelles D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

D-BOX est une société ouverte canadienne dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto (TSX : DBO). Elle a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine). www.d-box.com



