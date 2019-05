Le code-barres Digimarc obtient de bons résultats dans le secteur du recyclage





Le projet pionnier HolyGrail dévoile des résultats prometteurs pour l'utilisation de la technologie de filigrane numérique afin de réduire les déchets plastiques dans l'environnement

BEAVERTON, Oregon, 30 mai 2019 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation (NASDAQ : DMRC), l'inventeur de la plateforme Intuitive Computing Platform (ICPtm), a récemment terminé sa participation au projet pionnier HolyGrail initié par la nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur. Le code-barres Digimarc a démontré lors d'essais une capacité à surmonter de nombreuses limites actuelles en matière de technologie de tri du plastique, ce qui rend plus facile à identifier avec précision les matières plastiques qui sont admissibles aux fins de recyclage et à empêcher leur destruction inutile dans les décharges ou les incinérateurs.

Le projet pionnier HolyGrail était une initiative de trois ans et un projet de collaboration de la chaîne de valeur complète dirigée par Procter & Gamble avec 29 partenaires participants, y compris des marques de produits de consommation telles que L'Oréal, Danone, Nestlé, PepsiCo, Henkel et le détaillant Carrefour. Dans un rapport publié, les tests montrent que le code-barres Digimarc, en faisant des contenants en plastique des « objets intelligents », peut mettre en oeuvre des techniques de tri dont l'industrie était incapable jusqu'à présent. En distinguant avec précision les contenants de type alimentaire et les contenants de type non alimentaire, le code-barres Digimarc aborde l'un des plus grands défis non satisfaits de l'industrie à ce jour et pourrait avoir un impact majeur sur l'évolution du recyclage dans un proche avenir. En outre, il identifie l'emballage flexible, l'emballage avec noir de carbone, la composition des types de plastiques en multicouches et détecte la séparation et le tri corrects de contenants à manchon rétractable intégraux.

Le code-barres Digimarc donne une identité 3D numérisable unique lorsqu'appliqué dans des substrats de plastique. L'ensemble de données contenu dans le code peut transmettre un large éventail de caractéristiques, y compris le fabricant des déchets, le numéro de référence du produit et l'usine de fabrication. Le code-barres Digimarc donne automatiquement l'ordre aux mécanismes de tri de séparer les déchets en plastique pour une meilleure qualité et quantité de matériaux recyclables, afin d'assurer que les fabricants puissent répondre à leurs engagements publics d'utilisation de matières recyclées et de respect des mandats gouvernementaux. La capacité de numérisation peut également être installée après coup dans des installations de tri existantes au moment de la commercialisation.

Le code-barres Digimarc peut aussi être appliqué aux manchons rétractables et aux étiquettes en papier pour offrir des possibilités d'augmenter la probabilité d'identification et la quantité de données qui peut être obtenue. L'amélioration en couches multiples vient soutenir de nombreux autres gains d'efficacité dans la fabrication, la chaîne d'approvisionnement, les opérations de détail et l'engagement des consommateurs. Le code-barres Digimarc peut jouer un plus grand rôle dans l'économie circulaire, comme par exemple autoriser les consommateurs soucieux de l'environnement à scanner les produits avec leur smartphone pour apprendre comment bien séparer les objets en plastique en conformité avec leur fournisseur de services de gestion des déchets en bordure de rue.

« Le code-barres Digimarc est unique parce qu'il crée des ''objets intelligents'' qui permettent un ''tri optimal'' dans les installations de recyclage », a déclaré Larry Logan, évangéliste en chef chez Digimarc. « Les résultats du test HolyGrail montrent une voie viable vers beaucoup plus de recyclage des plastiques, conduisant à une réduction des déchets et confirme notre implication concernant ''l'engagement mondial'' pour une nouvelle économie des plastiques de la fondation Ellen MacArthur. Il est réconfortant de voir comment ces capacités peuvent être facilement appliquées pour le bien social et le soutien d'une économie circulaire pour les matières plastiques. »

L'engagement mondial vise à bâtir une économie circulaire pour les matières plastiques en réunissant les principaux intervenants pour repenser et remodeler l'avenir des matières plastiques. Digimarc l'a signé en avril 2019. Larry Logan présentera l'approche de l'entreprise concernant le recyclage des plastiques et comment elle peut aider à réduire les déchets plastiques dans les océans et les décharges lors de deux conférences à venir, le 4 juin à 10 h 20 HAE au sommet Active & Intelligent Packaging Summit Americas à Jersey City, dans le New Jersey, et le 18 juin à 11 h 50 HAEC, il coprésentera avec Gian De Belder de Procter & Gamble la conférence Plastics Recycling Technology à Düsseldorf, en Allemagne.

Regardez une courte vidéo avec Gian de Belder, chef de projet, projet pionnier HolyGrail.

À propos de Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ : DMRC) est une société pionnière dans l'identification automatique des objets de tous les jours, tels que l'emballage des produits et la quasi-totalité des supports, parmi lesquels les impressions, les images et l'audio. S'appuyant sur la plateforme brevetée Intuitive Computing Platform (ICPtm), Digimarc fournit des technologies de reconnaissance automatique innovantes et globales permettant de simplifier la recherche, ainsi que de transformer la découverte des informations grâce à une fiabilité, une efficacité et une sécurité inégalées. Digimarc possède un portefeuille mondial de brevets qui inclut plus de 1 100 brevets octroyés et en instance. Ces innovations incluent une technologie d'identification de pointe, le code-barres Digimarc, ainsi que le logiciel Digimarc Discover® destiné au balayage de codes-barres et à la reconnaissance d'images en tant que composants de sa plateforme novatrice Intuitive Computing Platform. Digimarc est basée à Beaverton, dans l'Oregon. Sa plateforme est utilisée par les principaux distributeurs et marques de produits de consommation, banques mondiales, États américains, entreprises cinématographiques et franchises de sport professionnel, entre autres. Rendez-vous sur digimarc.com et suivez-nous sur @digimarc pour en savoir plus sur The Barcode of Everything®.

