Le conseil d'administration de CGI accueille Sophie Brochu





Symboles boursiers

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

www.cgi.com/nouvelles

MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) est heureuse d'annoncer la nomination de Sophie Brochu à titre de nouveau membre de son conseil d'administration.

Sophie Brochu est présidente et chef de la direction d'Énergir, une entreprise énergétique diversifiée, et compte 30 ans d'expérience dans ce secteur.

« Nous sommes honorés d'accueillir Sophie Brochu au sein de notre conseil d'administration, a souligné Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil. Son expertise approfondie du secteur des services publics ainsi que son leadership à la direction d'une importante organisation cotée en bourse seront des atouts considérables pour CGI. »

Mme Brochu est diplômée en économie de l'Université Laval et a commencé sa carrière à la SOQUIP (Société québécoise d'initiatives pétrolières) en 1987. Elle s'est jointe à Énergir en 1997 et est devenue présidente et chef de la direction en 2007 après avoir occupé différents postes au sein de l'entreprise. Mme Brochu siège au conseil d'administration de la Banque de Montréal, de Bell Canada et de BCE Inc.

À titre de chef d'entreprise et de leader communautaire, Sophie Brochu collabore avec Centraide du Grand Montréal et est présidente du conseil d'administration de la Fondation Forces AVENIR, qui soutient l'engagement étudiant. Elle est cofondatrice de « ruelle de l'avenir », un organisme dont la mission est d'encourager les jeunes des quartiers Centre-Sud et Hochelaga, à Montréal, à poursuivre leurs études. Mme Brochu est membre de l'Ordre du Canada.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte environ 77 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde, grâce auxquels CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en TI et en management, des services d'intégration de systèmes et d'impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2018, CGI a généré des revenus de 11,5 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com

SOURCE CGI inc.

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 07:30 et diffusé par :