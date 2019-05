Les quatre principaux établissements pédiatriques montréalais annonceront la plus importante collaboration de l'histoire du Canada pour aider les enfants atteints de troubles musculosquelettiques





MONTRÉAL, 30 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plus importante collaboration du genre dans l'histoire du Canada sera annoncée le 5 juin 2019 par les fondations du CHU Sainte-Justine et de son Centre de réadaptation Marie Enfant, de l'Hôpital de Montréal pour enfants et des Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada, ainsi que la Fondation Mirella & Lino Saputo. Ensemble, ils dévoileront un nouveau projet qui transformera la vie des enfants atteints de troubles musculosquelettiques et celle de leur famille, grâce à un don philanthropique extraordinaire. Cette nouvelle initiative fera de Montréal un chef de file incontesté et un innovateur dans ce domaine.



Quoi : Les quatre principaux établissements pédiatriques montréalais annonceront une collaboration qui permettra de transformer la vie des enfants atteints de troubles musculosquelettiques grâce à un don philanthropique généreux et visionnaire. Il s'agit de la plus importante collaboration du genre dans l'histoire du Canada. Quand : Mercredi 5 juin 2019, 11 h à 12 h Des patients atteints de troubles musculosquelettiques et leur famille seront disponibles pour des entrevues avec les médias de 10 h 15 à 10 h 45 OÙ : Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada, 1003, boulevard Décarie, Montréal, H4A 0A9 (station de métro Vendôme et stationnement gratuit) *

L'annonce aura lieu en présence de :



Mme Mirella et M. Lino Saputo, de la Fondation Mirella & Lino Saputo

Dr Jean-Pierre Farmer, neurochirurgien et chirurgien en chef, Hôpital de Montréal pour enfants

Dr Reggie Hamdy, chirurgien orthopédique et médecin chef, Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada

Dr Stefan Parent, chirurgien orthopédique et chercheur clinique, CHU Sainte-Justine

Mme Maryse St-Onge, directrice des services multidisciplinaires et de la réadaptation au Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine

M. David Merrett, président du Conseil des gouverneurs, Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada

M. Luca Patuelli, alias LAZYLEGZ, maître de cérémonie

Patients atteints de troubles musculosquelettiques et leur famille

