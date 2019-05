La plus haute tour résidentielle de Montréal sera construite près du Square Phillips





MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe Brivia est fier de dévoiler les premières esquisses architecturales d'un important projet immobilier planifié aux abords du Square Phillips au centre-ville de Montréal. Le projet se déclinera en trois phases et comportera une tour résidentielle de 220 m (par rapport au niveau de l'eau), soit 61 étages. La première phase représente un investissement d'environ 400 millions de dollars et le projet entier pourrait atteindre un milliard de dollars.

La première tour abritera plus de 500 unités résidentielles et un hôtel haut de gamme s'ajouterait au projet ultérieurement. Le Groupe Brivia en est à son cinquième projet d'importance à Montréal, dont le YUL Condominium et le QuinzeCent.

Le projet immobilier du Groupe Brivia s'érigera entre les rues Place Phillips et Saint-Alexandre, dans le quadrilatère délimité par la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque. Le site sert actuellement de stationnement.

Ce vaste projet contribuera à la revitalisation de cette partie du centre-ville de Montréal en accueillant 789 nouveaux résidents?; participant ainsi à l'essor des commerces avoisinants et aux efforts de réaménagement de la rue Sainte-Catherine. Ce site est un carrefour d'importance reliant le quartier des affaires, la vie commerciale montréalaise, l'Université McGill et la place des Festivals.

La croissance des chantiers résidentiels d'importance dans ce secteur de Montréal permet d'attirer une clientèle variée. Le Groupe Brivia estime que les futurs résidents seront des professionnels qui souhaitent se rapprocher de leur travail, des retraités actifs qui troquent leur résidence unifamiliale pour une grande copropriété, des Néo-Canadiens qui font le choix du centre-ville comme lieu de résidence et des acheteurs internationaux. La location de type Airbnb ne sera pas autorisée.

«?Le centre-ville de Montréal se transforme en misant sur l'immobilier résidentiel et le Groupe Brivia est heureux de participer à cet élan. Plus que jamais, on sent une volonté des Montréalais d'habiter ce quartier. Nous visons une clientèle locale, d'affaires et étrangère. Nous croyons être en mesure d'offrir un produit qui répond aux attentes et aux besoins précis de ces clientèles. Il s'agit d'un projet unique. Nous nous assurerons que ce soit notre meilleure réalisation à ce jour?», a déclaré M. Kheng Ly, fondateur, président et chef de la direction du Groupe Brivia.

La première phase du projet consistera à construire la plus haute tour résidentielle de Montréal, contribuant ainsi à donner une envergure à l'horizon urbain de Montréal. Ses 220 mètres (par rapport au niveau de l'eau) et sa géométrie architecturale exceptionnelle à neuf coins, permettant une offre unique d'unités de coins fortement prisées par la clientèle. L'emplacement au Square Phillips permettra à cette tour résidentielle d'atteindre la même hauteur que la Place Ville Marie. La vue des différentes unités résidentielles sur Montréal et les environs sera l'une des plus spectaculaires du centre-ville.

Le 1 Square Phillips offrira une oasis de tranquillité au coeur d'un centre-ville animé, notamment avec l'aménagement d'un jardin et d'une architecture paysagère inégalés créés par Claude Cormier, architecte paysagiste, Claude Cormier + associés.

«?Nous avons conçu le 1 Square Phillips pour le résident qui souhaite vivre l'expérience dynamique et branchée du centre-ville de Montréal et de son Quartier des spectacles, tout en profitant d'un cadre intime et privé. Au moment où il entrera dans le jardin intérieur, réelle oasis au centre du projet, un sentiment de quiétude l'envahira. Le résident aura accès à l'un des plus hauts sommets immobiliers de la ville et à des vues spectaculaires sur le fleuve, la montagne et le Grand Montréal. Nous avons profité de cette occasion rare d'investir un lieu enclavé et sans bâtiment, pour y créer un environnement paisible, un jardin, un écrin somptueux?», ont ajouté Mme Anik Shooner et M. Jean-Pierre LeTourneux, architectes associés principaux, Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes.

«?L'architecture de paysage du 1 Square Phillips est un univers en soi qui se veut un hommage à l'histoire du Square Phillips tout en empruntant les plus actuels designs. Le jardin intérieur, qui misera sur un mélange de bonsaïs et de conifères, rendra hommage au roi Édouard VII et à la mode de la rue Sainte-Catherine. L'espace aura une signature unique et singulière offrant confort dans un milieu urbain vibrant?», affirme M. Claude Cormier, architecte paysagiste, Claude Cormier + associés.

«?La force du projet se situe dans les divers partenaires réunis par le Groupe Brivia. Tous s'imprègnent du travail des autres afin de livrer un projet de grande valeur. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de relever un défi aussi emballant et c'est avec une grande fierté que je collabore au design intérieur de l'un des projets immobiliers les plus ambitieux à Montréal?», a stipulé Alain Desgagné, designer, InnéDesign et Associés, qui a collaboré avec Sabrina Lareau, Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes.

Le Square Phillips offre un regard unique sur l'histoire de Montréal. En plus de plonger le futur résident dans l'un des quartiers commerciaux les plus animés d'Amérique du Nord, le projet du Groupe Brivia ramène un secteur résidentiel aux abords du Square Phillips, ce qui constitue un clin d'oeil à l'histoire du secteur. Celui-ci était au dix-neuvième siècle un quartier résidentiel vivant, avant d'être transformé en destination commerciale. La réalisation du projet 1 Square Phillips viendra appuyer la revitalisation en cours de cette partie du centre-ville, on peut citer à cet égard les transformations de Birks, La Baie et de l'arrivée du Time Out Market, haut lieu pour les gourmands qui réunira sous un même toit les meilleurs bars et restaurants de la ville.

Le Groupe Brivia prévoit d'entamer les travaux en 2020. L'occupation de la première phase devrait avoir lieu en 2024. Les unités en copropriété seront en vente à partir de 295 900 dollars. Pour obtenir plus d'informations, visitez le habiterlesquare.ca.

À propos du Groupe Brivia

Fondé à Montréal en 2000, le Groupe Brivia est un promoteur et investisseur immobilier qui compte à son actif un nombre grandissant de projets dans la région. Sa filiale Brivia Management est une firme intégrée de services professionnels en gestion du développement. Parmi les projets majeurs du Groupe Brivia, mentionnons YUL Condominiums et le QuinzeCent.

ANNEXE

CONTEXTE

L'édifice situé aux 1201-1215, Place Phillips promet une expérience urbaine inégalée. À quelques pas de la rue Sainte-Catherine, l'artère commerciale la plus réputée de Montréal, et offrant un accès exceptionnel aux transports en commun, la propriété représente une opportunité exceptionnelle de développement de plus d'un million de pieds carrés constructibles (de plus de 100?000 m2).

FICHE TECHNIQUE

Superficie brute : 122?000 m2 / 1?313?000 pi2

Superficie brute hors-sol (sans sous-sol) : 100?000 m2 / 1 0776 000 pi2

Promoteur : Groupe Brivia

Caractéristiques de la phase 1 (tour 1) :

1 tour de 61 étages, de 789 unités résidentielles

Logements : studios, 1 et 2 chambres, penthouses et superpenthouses (de 390 à 5?000 pi 2 )

) Grandes unités de 1?000 à 1?500 pi 2



Superpenthouses au 60 e étage à partir de 4?000 pi 2

étage à partir de 4?000 pi Casiers de colis type Amazon (certains sont réfrigérés)

Piscine, parcours d'eau, spa, salles d'entrainement, studio de yoga, lounge, bar à jus

Approximativement 10?000 pi 2 d'aires communes au 50 e étage, incluant une terrasse extérieure

d'aires communes au 50 étage, incluant une terrasse extérieure Un total de 42 000 pi 2 d'espaces communs

d'espaces communs Débarcadère couvert

Stationnement souterrain de 3 étages avec 165 places (phase 1 seulement)

SOURCE Groupe Brivia

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 07:15 et diffusé par :