Daniel Charron devient PDG de Réseau Capital





L'association se dote d'un leader qui lui permettra d'accélérer son développement et d'accroître le rayonnement de l'industrie

MONTREAL, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le président du conseil d'administration de Réseau Capital, François Laflamme, est heureux d'annoncer la nomination de Daniel Charron à titre de président-directeur général. Il relèvera directement du conseil d'administration.

Comme vice-président principal au Cabinet de relations publiques NATIONAL et dirigeant du groupe Communication d'entreprise il a travaillé pour des clients provenant entre autres des secteurs de la finance, de l'assurance, des services professionnels, de la santé, de l'énergie, de la culture et de l'hôtellerie. En 2006, il avait joint la firme Octane Stratégies où il était président du conseil et associé directeur jusqu'à l'acquisition de cette firme par NATIONAL il y a près d'un an. Il a également été président et chef de la direction de Manufacturiers et exportateurs du Québec, poste dans lequel il a développé un vaste réseau au sein du monde des affaires et du gouvernement québécois.

Daniel se joindra officiellement à Réseau Capital le 10 juin 2019.

Citations :

François Laflamme : « La nomination de Daniel Charron s'inscrit dans notre volonté que Réseau Capital s'affirme davantage comme étant la voix de l'industrie, c'est-à-dire d'en être le réel porte-parole, d'assurer son rayonnement et de jouer un rôle pro-actif dans les relations avec nos partenaires gouvernementaux. Réseau Capital entend confirmer son leadership et promouvoir activement le dynamisme de l'industrie du capital d'investissement, laquelle joue un rôle primordial dans la croissance et le financement des entreprises au Québec. Avec sa solide expérience en gestion d'association, en communication et en affaires publiques, couplée à son esprit entrepreneurial et sa capacité à saisir les opportunités de croissance, Réseau Capital profitera indéniablement de l'apport de Daniel ».

Daniel Charron : « C'est avec enthousiasme que je me joins à une association qui rassemble un groupe de membres aussi exceptionnels. Je me réjouis particulièrement d'avoir la chance de travailler au rayonnement et à la promotion d'une industrie qui contribue activement au développement et au succès de nos entrepreneurs, de leurs idées et de leurs innovations ».

A propos de Réseau Capital

Réseau Capital est la seule association du capital d'investissement qui regroupe tous les intervenants de la chaîne d'investissement oeuvrant au Québec. Sa mission est de contribuer au développement et au dynamisme de l'industrie du capital d'investissement, laquelle joue un rôle primordial dans le développement et le financement des entreprises au Québec. Fondée en 1989, Réseau Capital représente près de 100 membres corporatifs dont non seulement les sociétés d'investissement en capital privé, fonds fiscalisés et publics mais également les banques, les cabinets comptables et juridiques ainsi que de nombreux professionnels oeuvrant dans l'industrie.

SOURCE Réseau Capital

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 07:00 et diffusé par :