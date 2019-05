Fairstone Financière Inc. annonce les promotions d'Oona Robinson et de Nicole Hunter





MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (La « Financière Fairstone ») a annoncé la promotion d'Oona Robinson au poste de vice-présidente exécutive et chef des Finances, et la promotion de Nicole Hunter au poste de vice-présidente exécutive et chef de la Gestion du risque de l'entreprise.

Oona Robinson s'est jointe à la Financière Fairstone en 2017 à titre de chef des Finances. Forte d'une expérience de plus de 30 ans dans les secteurs des services financiers et des marchés des capitaux, Oona s'est forgé la réputation d'être en mesure d'aligner les stratégies financières et commerciales pour soutenir la croissance de l'organisation. Dans son rôle de vice-présidente exécutive et de chef des Finances, Oona sera responsable d'accroître l'accès de la Financière Fairstone aux marchés des capitaux en veillant à diversifier notre structure financière et en réalisant un contrôle actif de la structure de coûts de l'ensemble de l'entreprise afin de favoriser la croissance et de maintenir la rentabilité.

Nicole Hunter a 25 ans de carrière à la Financière Fairstone, où elle a occupé des postes de direction du côté des opérations avant de passer à des rôles de direction en gestion du risque de crédit et en analyse commerciale. Chef axée sur les résultats, Nicole se concentre sur l'optimisation du rendement de l'entreprise à l'aide d'occasions de croissance stratégique. Dans le cadre de son poste de vice-présidente exécutive et chef de la Gestion du risque, Nicole supervisera le Service juridique, le Service de la conformité et l'équipe du Risque, du crédit et de l'analyse. Elle sera chargée d'assurer une approche globale de la gestion du risque à l'échelle de l'entreprise.

À propos de Fairstone Financière Inc.

La Financière Fairstone est la plus importante institution non bancaire canadienne offrant des solutions de prêt responsables aux emprunteurs de quasi premier ordre avec, au 31 mars 2019, des actifs consolidés de plus de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le prêt direct aux consommateurs, par l'entremise de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. La Financière Fairstone, dont le siège social est situé à Montréal, est une société privée détenue par un groupe d'investisseurs et dirigée par des fonds gérés par des sociétés affiliées de J.C. Flowers & Co. LLC et de Värde Partners. Apprenez-en plus à Fairstone.ca.

SOURCE Financière Fairstone Inc.

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 07:00 et diffusé par :