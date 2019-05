/R E P R I S E -- Avis aux médias - Invitation aux médias : 10 grèves simultanées dans des résidences pour personnes aînées/





QUÉBEC, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de 10 grèves simultanées que tient le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ) dans les résidences pour aînés, le syndicat invite les médias à un point de presse de Mme Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ, devant la résidence Appartements du Château de Bordeaux (Chartwell) à Québec.

Quoi : Point de presse du SQEES-FTQ devant une des 11 résidences en grève



Date : Jeudi 30 mai



Heure : 10 h



Où : 2142 chemin Saint-Louis, Québec, QC G1T 1P8



Qui : Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ

Liste des établissements visés :

ÉTABLISSEMENT VILLE Aviva Québec Chartwell Appartements du Château de Bordeaux inc. Québec Chartwell L'Oasis St-Jean inc (cuisine) St-Jean-sur-Richelieu CHSLD Herron inc. Montréal Domaine des Forges Laval Le Boulevard - Rés. Urbaine pour Aînés Montréal Manoir Champlain inc. (Le) Saguenay Manoir Outremont (COGIR) Montréal Résidence Élogia (Groupe Maurice) Montréal Résidence Valeo Jean XXIII Trois-Rivières

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

SOURCE Syndicat québécois des employées et employés de service (FTQ)

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 07:00 et diffusé par :