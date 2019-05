ME to WE s'associe aux Services de café Van Houtte pour le lancement du café ME to WE Coffee That Changes Lives(MC), afin de contribuer à l'autonomisation de femmes et de familles dans des communautés en développement grâce à des opportunités qui changeront leur vie





TORONTO, le 30 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, ME to WE, une entreprise sociale primée qui crée des produits socialement responsables, en partenariat avec les Services de café Van Houtte, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de produits de cafés haut de gamme qui contribuent à l'autonomisation de femmes, et de leur famille, dans des communautés en développement en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Ces produits les aident à se sortir, elles et leur famille, de la pauvreté. Les Services de café Van Houtte, le chef de file canadien en matière de services de café, sont le distributeur commercial exclusif du café ME to WE Coffee That Changes LivesMC. Le nouveau café est fait à 100 pour cent de grains de café de qualité supérieure provenant d'un approvisionnement éthique auprès de coopératives dans les meilleures régions productrices de café dans le monde, en Afrique et en Amérique latine.

Fait de grains certifiés Fairtrade provenant de sources durables, chaque tasse de café ME to WE Coffee That Changes LivesMC contribue à créer un changement positif supplémentaire en partenariat avec l'organisme caritatif partenaire de ME to WE, l'Organisme UNIS. Par l'entremise du modèle de développement holistique de l'Organisme UNIS, les communautés sont dotées de moyens pour briser le cycle de la pauvreté et de créer du changement durable. Provenant d'un approvisionnement éthique dans les pays où l'Organisme UNIS exerce ses activités, le café ME to WE Coffee That Changes LivesMC fournira aux femmes de ces communautés des opportunités financières, afin de les aider à créer un impact positif et durable pour elles-mêmes, leur famille et leur communauté. Il est bien connu qu'une approche réussie en matière de développement inclut des investissements dans les femmes pour créer des avantages sociaux et économiques à long terme pour tous.

« Les Services de café Van Houtte sont très fiers de s'associer à ME to WE pour aider à améliorer la qualité de vie des femmes de ces communautés caféicultrices. En tant que filiale de Keurig Canada Inc., qui faisait affaires sous Keurig Dr Pepper Canada, nous nous engageons à faire plus que ce qui est attendu de nous, et nous travaillons à intégrer la responsabilité sociale dans tous les aspects de nos activités, » explique Chris McMahon, vice-président et directeur général des Services de café Van Houtte Inc. « C'est vraiment enraciné dans tout ce que nous faisons, de la source à la tasse. Qu'il s'agisse de notre engagement envers les familles qui cultivent notre café ou de l'attention que nous portons à la santé de notre planète et des communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités, nous cherchons constamment à créer un monde meilleur, ajoute Stéphane Glorieux, président de Keurig Dr Pepper Canada. Notre organisation s'engage à assurer un approvisionnement en café 100 pour cent responsable d'ici 2020. Pour ce faire, nous faisons équipe avec des organisations qui partagent notre vision. Notre collaboration avec ME to WE est un exemple parfait; parce qu'ensemble, nous pouvons en faire plus et avoir un plus grand impact. »

Du grain à la tasse et vice-versa, les clients des Services de café Van Houtte peuvent utiliser Suivez Votre Impact, l'outil de ME to WE qui permet aux clients de suivre et de connaître les endroits et les façons dont les produits qu'ils achètent entraînent un impact positif. Avec chaque tasse de café ME to WE Coffee That Changes LivesMC, les clients peuvent utiliser Suivez Votre Impact pour voir comment leur tasse de café matinale aide à créer un impact réel et profond pour les femmes dans les communautés de l'Organisme UNIS, ainsi que leurs familles. Visitez www.TYI.org/coffee (en anglais seulement) pour les détails.

Le programme de développement international holistique et durable de l'Organisme UNIS se base sur cinq piliers pour créer du changement durable : l'Éducation, l'Eau, la Santé, les Opportunités et l'Alimentation. Le café ME to WE Coffee That Changes LivesMC bénéficie directement au pilier Opportunités, en fournissant aux femmes les formations et le soutien dont elles ont besoin pour améliorer leurs compétences en création de revenus. Ces compétences financières sont ensuite transmises à leurs amies et aux enfants, afin d'assurer des solutions durables et à long terme aux défis économiques des ménages et des communautés.

« Je crois que chaque femme, lorsqu'elle a les outils dont elle a besoin, a le pouvoir de changer le monde. C'est pourquoi je suis si ravie du nouveau partenariat entre ME to WE et les Services de café Van Houtte, souligne Roxanne Joyal, chef de la direction de ME to WE. Les gens aideront à améliorer la qualité de vie de femmes dans d'autres pays, ainsi que celles de leurs familles et de leurs communautés, à travers des opportunités économiques, tout simplement en savourant leur tasse de café matinale. »

Par l'entremise de ce partenariat, les entreprises partout au Canada peuvent maintenant savourer un café certifié Fairtrade et socialement engagé : du grain à la tasse, le café ME to WE Coffee That Changes LivesMC contribue à la durabilité environnementale et soutient une gestion éthique de la chaîne d'approvisionnement. Certifié Fairtrade par Fairtrade Canada, le café ME to WE Coffee That Changes LivesMC soutient le développement de communautés agricoles et d'agricultrices prospères en leur donnant plus de contrôle sur leur avenir et en protégeant l'environnement dans lequel elles vivent. Le café ME to WE Coffee That Changes LivesMC est offert en mélanges de torréfaction moyenne et foncée.

« ME to WE démontre un réel engagement à approfondir son impact social dans les communautés où elle travaille, en bâtissant des partenariats solides et durables avec les femmes et les familles dans les communautés marginalisées, explique Julie Francoeur, directrice générale de Fairtrade Canada. En tant qu'entreprise pionnière offrant du café certifié Fairtrade depuis près de 20 ans, ce partenariat est le reflet de l'expansion naturelle du travail de Van Houtte® sur le plan du développement durable, et concrétise davantage leur engagement envers des pratiques commerciales équitables et durables. Nous sommes ravis d'unir nos efforts à ceux du mouvement créé par ME to WE et de continuer à soutenir de grandes entreprises dans leur engagement envers des modalités de commerce équitables. »

L'ajout du café ME to WE Coffee That Changes LivesMC élargira davantage l'offre de produits des Services de café Van Houtte à leurs clients hors domicile actuels et nouveaux partout au Canada, leur offrant la chance de faire le bien avec leur tasse de café quotidienne.

Le café ME to WE Coffee That Changes LivesMC est offert partout au Canada par l'entremise des Services de café Van Houtte.

À PROPOS DE ME to WE

ME to WE fait partie d'UNIS, une famille d'organisations qui rend le changement possible. UNIS comprend l'Organisme UNIS, une organisation caritative qui propulse le changement à l'échelle locale et internationale, ME to WE, une entreprise sociale qui crée des produits socialement responsables en soutien à notre volet caritatif, et la Journée UNIS, une série d'événements d'envergure autour du monde qui célèbrent le changement social. UNIS donne aux jeunes et aux familles les moyens de rendre le monde meilleur. Ensemble, ils ont soutenu plus de 7 200 causes locales et internationales en cumulant des millions d'heures de bénévolat, en faisant des achats quotidiens qui créent du changement et en amassant des millions de dollars au profit de leur communauté et du monde. À l'international, nos équipes en Asie, en Afrique et en Amérique latine ont offert l'accès à l'eau potable à plus d'un million de personnes, construit 1 500 écoles et salles de classe et permis à plus de 200 000 enfants de recevoir une éducation. UNIS a été fondé il y a plus de 20 ans par deux frères, les entrepreneurs sociaux Craig et Marc Kielburger. Joignez-vous au mouvement aujourd'hui à mouvementUNIS.org.

À PROPOS DES SERVICES DE CAFÉ VAN HOUTTE

Les Services de café Van Houtte sont le principal fournisseur de services de café au Canada pour la clientèle commerciale. Ils proposent des services de boissons adaptés à chaque secteur d'industrie grâce à des services de maintenance et de livraison sans tracas, combinés à une vaste gamme de cafés, thés et autres boissons de qualité supérieure offerts dans une variété de formats et à des systèmes d'infusion multifonctions fiables et performants, incluant des cafetières Keurig® une tasse à la fois et des systèmes du grain à la tasse. Ils ont pour mission d'offrir aux entreprises locales, régionales et nationales, ainsi qu'aux fournisseurs de services alimentaires, des solutions diversifiées qui répondent à leurs besoins. Leur couverture nationale et leurs racines locales leur permettent de servir les hôtels, universités et collèges, établissements de santé, restaurants, stations-service et dépanneurs avec tous les avantages d'une grande entreprise et le service personnalisé d'un petit fournisseur. À partir de 31 succursales de service situées stratégiquement d'un bout à l'autre du pays, ils servent plus d'un million de tasses de café par jour par l'entremise de leurs quelque 40 000 entreprises clientes. Les Services des café Van Houtte sont une filiale de Keurig Canada Inc., faisant affaires sous Keurig Dr Pepper Canada, dont le siège social et l'usine de torréfaction sont situés à Montréal. Membres de la famille Keurig Dr Pepper, les Services de café Van Houtte sont également un chef de file en matière de développement durable grâce à leurs divers programmes d'approvisionnement responsable et de soutien aux communautés locales et mondiales, ainsi que leurs initiatives visant à réduire l'impact environnemental de leurs opérations. Leur patrimoine - une combinaison unique de traditions de torréfaction de la marque de café Van Houtte® depuis 1919 et de technologies révolutionnaires - en fait une solution café complète et inégalée. Pour en savoir plus au sujet de notre entreprise, visitez www.servicescafevh.com.

