Sommet de Montréal sur l'innovation : Plus de 300 personnes contribuent à une réflexion collective sur les nouvelles façons de faire avancer la science au bénéfice de notre société





MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Coorganisé par le Quartier de l'innovation de Montréal, le Fonds de recherche du Québec et Aligo Innovation, le Sommet de Montréal sur l'innovation (SMI), l'une des plus importantes journées de conférences en recherche et innovation à Montréal, était de retour le 24 mai dernier pour une 8e édition sur le site de la conférence C2 Montréal. Le SMI regroupait plus de 300 participants, experts et chefs de file issus de l'industrie des sciences et des technologies afin de repenser les pratiques actuelles en recherche et de réfléchir aux enjeux futurs.

La recherche de demain, maintenant

Sous le thème La recherche de demain, maintenant, la journée a été un succès et a permis à des sommités de la communauté scientifique, des entrepreneurs de renom et des investisseurs de contribuer à une réflexion collective sur la R-D, en plus de discuter de l'avenir des sciences et des technologies, de leurs leviers de compétitivité, de leurs nouvelles formes de financement et du rôle du citoyen en recherche.

Parmi la liste de panélistes, on comptait, notamment, Diane Bérard, du journal Les Affaires, qui a animé un déjeuner-causerie sur les pratiques novatrices de recherche et sur les politiques publiques et institutionnelles porteuses de changements, et ce, en compagnie de Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, François William Croteau, responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information, de l'innovation et de l'enseignement supérieur au comité exécutif de la Ville de Montréal, et Magda Fusaro, rectrice de l'UQAM.

De plus, les nouveaux modèles de financement en recherche, la recherche fondamentale et l'innovation à long terme sont des thèmes importants qui ont été abordés par des panélistes tels que David Keith, éminent professeur de physique et de politique publique de la Harvard Kennedy School, et Sabrina Geremia, directrice nationale chez Google Canada.

La journée s'est conclue par un panel sous le thème de la valorisation de la propriété intellectuelle, en présence du ministre de l'Économie et de l'Innovation du gouvernement du Québec, Pierre Fitzgibbon.

Citations

«?Ce que démontrent les conférences et nos échanges dans le cadre du SMI, c'est qu'il faut briser les silos et faire collaborer les experts de toutes les disciplines. Pour faire face aux grands défis de notre société, il sera primordial que la recherche de demain soit aussi partenariale et intersectorielle.?» - Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec.

«?La recherche de demain servira à comprendre comment intégrer les citoyens dans l'innovation et à trouver des stratégies novatrices en termes de politiques publiques. C'est un enjeu majeur et notre participation à des événements comme le Sommet de Montréal sur l'innovation est fondamentale pour y parvenir.?» - François William Croteau, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information et de l'innovation au comité exécutif de la Ville de Montréal.

«?Le Sommet de Montréal sur l'innovation 2019 a été un immense succès. Nous avons réussi, avec l'aide de partenaires exceptionnels, à réunir des décideurs, des scientifiques, des professionnels et des entrepreneurs afin de briser les silos et d'améliorer la collaboration pour générer davantage d'innovation, et ce, dans une multitude de secteurs d'activité.?» - Damien Silès, directeur général du Quartier de l'innovation.

Les conférences et les ateliers offerts ont permis aux participants de débattre et de réfléchir aux meilleures pratiques pour faire avancer la science au bénéfice de notre société.

À propos du Quartier de l'innovation de Montréal

Unique au Québec, le Quartier de l'innovation (QI) est un territoire d'expérimentation de calibre international de 3 km² au coeur de Montréal. Il a pour mission de cultiver un écosystème d'innovation unique où la collaboration et l'expérimentation entre les milieux académique, entrepreneurial et citoyen favorisent des retombées positives pour la société. Il a été lancé en mai 2013 par l'École de technologie supérieure (ÉTS) et l'Université McGill, auxquelles se sont jointes l'Université Concordia et l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Depuis, une vingtaine de partenaires corporatifs y ont également ajouté leur force. Le QI mise sur les ressources complémentaires de ses nombreux partenaires en recherche, en formation, en innovation et en entrepreneuriat pour la création de projets concrets qui changent le visage de la métropole. Il est délimité au nord par le boulevard René-Lévesque, au sud par le canal de Lachine, à l'est par la rue McGill et à l'ouest par l'avenue Atwater. Pour obtenir plus d'information, visitez le site quartierinnovationmontreal.com.

