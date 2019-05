Réformer un programme d'études en gestion - L'Université TÉLUQ à l'Acfas 2019





QUÉBEC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, un professeur de l'Université TÉLUQ contribuera à l'avancement de la science à la 87e édition du Congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas), qui se tient à l'Université du Québec en Outaouais.

Patrick Pelletier, de l'École des sciences de l'administration, présentera « Quelle gestion pour réformer un programme d'enseignement en gestion? », dans le cadre du colloque Coopérer pour innover en enseignement supérieur : le cas des curricula centrés sur l'apprentissage, dont il est l'un de co-organisateurs.

Adoptant la méthodologie du compte-rendu de pratique, la communication apportera des éléments de réponse à cette question en prenant pour objet la réforme du programme de baccalauréat en administration de l'École des sciences de l'administration de l'Université TÉLUQ. Initiée en janvier 2014 et complétée en août 2018, cette réforme a pu être porteuse sur le plan pédagogique et curriculaire grâce à la présence d'un projet collectif qui, progressivement légitimé et réalisé dans et par l'action, répondait aux intérêts individuels et disciplinaires des professeurs.

Pour mieux comprendre la gestion de ce processus, une attention particulière est donnée aux spécificités de l'université, organisation qualifiée de complexe puisque jugée difficile à changer en raison de ses objectifs multiples, ses sources de pouvoir et de décision diffuses et ses processus de travail peu standardisés.

Cette présentation aura lieu à 11 h au Cégep G.-Roy, local 2.315.

