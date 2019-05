La STL offre un tarif spécial à 1 $ lors des journées de smog

Sqills, le fournisseur néerlandais de la première plateforme d'inventaire, de réservation et de vente de billets pour le secteur du ferroviaire et des bus, va mettre en place sa plateforme SaaS (S3 Passenger) pour les services ferroviaires en Grande...

Collinson, l'un des leaders mondiaux en matière de privilèges pour les clients et de fidélisation de la clientèle, annonce un investissement important sur le marché américain, avec l'ouverture de sept nouveaux salons d'aéroport...

L'entreprise de chaîne de blocs PLMP Fintech de Singapour a signé un protocole d'entente cet après-midi avec l'agence pour les zones franches et les ports francs de Batam et l'entreprise indonésienne Central Distribusi Batam pour le développement...