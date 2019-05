Invitation aux médias - Maternelles 4 ans à temps plein en milieux défavorisés (TPMD)





QUÉBEC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Les personnes qui représentent les médias sont priées de noter que la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) présentera un mémoire aujourd'hui, à 12 h 15, lors des consultations particulières portant sur le projet de loi no5, à l'Assemblée nationale. Madame Nathalie Morel, vice-présidente à la vie professionnelle de la FAE, y défendra les maternelles 4 ans à temps plein en milieux défavorisés et sera disponible sur demande pour des entrevues durant la journée.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Consultations particulières portant sur le projet de loi no5 Qui : Nathalie Morel, vice-présidente à la vie professionnelle de la FAE Quand : Le jeudi 30 mai 2019, à 12 h 15 Où : Assemblée nationale

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent près de 44 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi qu'un millier de membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans sept régions : Montréal, Laval, Québec et l'Outaouais, dans lesquelles se trouvent les quatre plus grands pôles urbains du Québec, ainsi que dans les Laurentides, l'Estrie et la Montérégie.

