Sqills collabore au Royaume-Uni avec RDG afin de transformer le voyage ferroviaire pour les passagers





ENSCHEDE, Pays-Bas, 30 mai 2019 /PRNewswire/ -- Sqills, le fournisseur néerlandais de la première plateforme d'inventaire, de réservation et de vente de billets pour le secteur du ferroviaire et des bus, va mettre en place sa plateforme SaaS (S3 Passenger) pour les services ferroviaires en Grande Bretagne. Cette étape marque l'un des plus importants projets d'innovation dans l'industrie ferroviaire en Grande-Bretagne en proposant aux usagers plus d'options et de flexibilité grâce à une plateforme de billetterie modernisée.

Toutes les compagnies ferroviaires du Royaume-Uni sont membres du Rail Delivery Group (RDG). L'objectif du RDG est de fournir un meilleur chemin de fer aux usagers ainsi qu'à la Grande-Bretagne. L'installation de la plateforme S3 Passenger permettra de couvrir toutes les fonctions liées à la réservation de billets pour l'ensemble des services ferroviaires du pays.

Le projet d'installation d'une durée de 18 mois visant à remplacer le système de réservation national (NRS) existant accompagne le travail que mène actuellement RDG et ses membres afin d'améliorer les services ferroviaires pour les usagers.

Une fonctionnalité de réservation paneuropéenne

Le transport ferroviaire longue distance apparaît comme un mode de transport populaire de plus en plus efficace. Le fait que les opérateurs n'utilisent pas des critères de réservation similaires constitue un facteur critique qui empêche une adoption généralisée du transport ferroviaire longue distance.

En permettant à un transporteur de connecter plusieurs systèmes d'inventaires de billets de différents transporteurs partenaires, le S3 Passenger facilite une distribution transparente des billets qui ne sont pas détenus par le propre système d'inventaire du transporteur.

D'ici l'année prochaine, 21 compagnies ferroviaires en Grande Bretagne utiliseront le S3 Passenger. Elles sont techniquement capables de connecter leur propre inventaire (et celui des autres) avec les autres opérateurs de la plateforme S3 Passenger, comme Irish Rail, Eurostar, Thalys/IZY, Ouibus, Ouigo ainsi que les futurs utilisateurs du S3 Passenger.

Ceci permet en pratique un achat transparent de billets pour le consommateur, un important critère pour favoriser les courts trajets au sein de l'Europe. Il offre par ailleurs aux consommateurs un accès simplifié aux voyages ferroviaires internationaux longue distance, avec de meilleurs services, une facilité d'utilisation et plus de destinations disponibles. Ces avancées conduiront inévitablement à un environnement plus écologique.

À propos de Sqills

S3 Passenger est un ensemble SaaS qui domine l'industrie dans le domaine de l'inventaire, la réservation et la vente de billets. Des milliers de fonctions originales permettent aux usagers des bus et des trains de bénéficier d'une technologie éprouvée, d'un délai de commercialisation court, et de fonctions en libre-service efficaces.

En 2018, le S3 Passenger de Sqills a traité plus de 4 milliards de recherches de voyage et 31,5 millions de créneaux de voyageurs. Sqills fournit des solutions logicielles de vente et de distribution pour des clients tels que Irish Rail, SNCF/OUIGO, Thalys/IZY, et bien d'autres. Rendez-vous sur Sqills.com pour de plus amples informations.

