Starr Insurance Companies nomme Andrew Hopper responsable des institutions financières pour le Royaume-Uni et l'Europe





Starr Insurance Companies a annoncé aujourd'hui la nomination d'Andrew Hopper au poste de responsable des institutions financières pour le Royaume-Uni et l'Europe. M. Hopper, qui rejoint Starr le 3 juin, sera responsable de la stratégie et de la croissance rentable de la division Institutions financières.

Avant de venir chez Starr, M. Hopper était chargé de clientèle senior dans le département FinPro de Marsh à Londres.

« M. Hopper apporte plus de 17 années d'expérience dans l'assurance au sein du secteur financier, tant du côté courtier que du côté transporteur de l'entreprise », a déclaré Liz Ilott, responsable des souscriptions pour les lignes financières chez Starr Underwriting Agents Ltd (SUAL). « Tout au long de sa carrière, il a développé des solutions intelligentes de gestion du risque pour de grandes institutions financières, notamment des banques, des gestionnaires d'actifs et des sociétés d'assurance-vie ; il a également acquis une solide expérience de la stimulation de la croissance des revenus pour ses employeurs. Son leadership nous aidera à développer de nouveaux canaux et à renforcer nos relations avec nos clients et nos partenaires. »

M. Hopper relèvera directement de Liz Ilott et sera basé dans le bureau londonien de Starr.

À propos de Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (ou Starr) est une dénomination marketing pour les sociétés et filiales d'assurance opérationnelle et d'assistance voyage de Starr International Company, Inc., et pour l'activité investissements de C.V. Starr & Co., Inc. et ses filiales. Starr est un chef de file de l'assurance et de l'investissement disposant d'une présence sur six continents. Par l'intermédiaire de ses sociétés d'assurance opérationnelle, Starr propose divers produits d'assurance de biens, d'assurance multirisques, d'assurance accidents et maladie, ainsi qu'un ensemble de couvertures spécialisées dont l'assurance aviation, l'assurance maritime, l'assurance énergie et l'assurance excédentaire pour exposition aux sinistres. Les filiales de compagnies d'assurance de Starr domiciliées aux États-Unis, aux Bermudes, en Chine, à Hong Kong, à Singapour et au Royaume-Uni bénéficient toutes d'une notation "A" (excellente) de A.M. Best. Le syndicat Lloyd's de Starr jouit d'une notation "A+" (forte) de Standard & Poor's.

