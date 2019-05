Paris Presents annonce la nomination d'un nouveau directeur commercial pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique





LONDRES, 30 mai 2019 /PRNewswire/ -- Paris Presents est heureuse d'annoncer la nomination de M. Brian Grant au poste de directeur commercial pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Brian rejoint Paris Presents, fort d'une riche expérience acquise à la tête de grandes marques mondiales spécialisées dans la beauté et les soins personnels.

En qualité d'ancien responsable du développement commercial international chez Baylis & Harding, Brian a dirigé une équipe de cadres des ventes et du marketing chargée de l'expansion de sept nouvelles régions, dont la Chine et le Canada. Avant d'occuper ce poste chez Baylis & Harding, Brian était directeur général de Markwins Beauty Brands dans la région EMEA. Quand il était chez Markwins, Brian et son équipe ont fait passer la distribution de huit à vingt-quatre nouveaux pays dans la région EMEA. Brian est tout aussi compétent pour diriger les efforts de vente et de marketing afin de poursuivre le développement de la marque que pour gérer la chaîne logistique et la planification de la demande. Brian apporte des connaissances acquises sur le terrain, en travaillant directement avec un grand nombre de détaillants et de distributeurs internationaux comptant parmi les plus importants au monde, ce qui favorise la croissance du chiffre d'affaires et l'amélioration des marges.

Dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, Brian travaillera aux côtés de l'équipe existante de Paris Presents pour la région EMEA afin de superviser la direction commerciale des marques de Paris Presents, à savoir Real Techniques, EcoTools, Body Benefits, Studio Basics et Razz.

S'exprimant sur cette nomination, Bill George, PDG de Paris Presents Inc. a commenté :

« Nous sommes ravis qu'une personne de grande envergure comme Brian rejoigne notre équipe de professionnels de Paris Presents pour la région EMEA. Nous avons hâte de voir Brian mettre à profit sa riche expérience pour aider nos marques à se développer dans toute la région EMEA. »

Paris Presents est une entreprise privée internationale qui crée et distribue des produits cosmétiques et des accessoires de soins personnels qui magnifient l'expérience de la beauté. Nous nous attachons à créer des marques importantes et facilitons ainsi aux personnes l'accès à des gammes de produits abordables et de grande qualité qui complètent les soins quotidiens de beauté. Désireuse d'améliorer sans relâche l'expérience des consommateurs, Paris Presents offre un portefeuille étoffé de marques, une large gamme de catégories de produits et des services personnalisés par le biais d'un réseau solide de détaillants nationaux et internationaux. Le portefeuille de marques de Paris Presents comprend : Real Techniques, EcoTools, Body Benefits, Studio Basics et Razz.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/894513/Paris_Presents_Brian_Grant.jpg

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 03:00 et diffusé par :