Les lauréats du 26e anniversaire du Grand Prix canadien des produits nouveaux enfin dévoilés





Les produits phares offrent aux consommateurs occupés des moyens plus pratiques de découvrir de nouvelles saveurs et de nouvelles options plus saines à la maison. TORONTO, le 29 mai 2019 /CNW/ - Vingt-quatre entreprises ont remporté un prix lors du très convoité Grand Prix canadien des nouveaux produits pour les produits qu'elles ont lancés sur le marché canadien en 2018. Parmi les gagnants, on retrouve des nouveaux détaillants et des détaillants bien établis, des fournisseurs, des petites boutiques et des détaillants familiaux de partout au Canada.

Le Grand Prix canadien des nouveaux produits du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD)est une intense compétition annuelle entre les meilleurs nouveaux produits disponibles en épicerie. Sortir gagnant du Grand Prix canadien change souvent la donne, car les produits gagnants sont directement et largement exposés à d'importants détaillants, à leurs acheteurs ainsi qu'aux consommateurs.

Quatre lauréats ont également reçu des prix spéciaux. Oggi Foods Inc . a remporté le prix Produit tout-canadien pour sa croûte à pizza au chou-fleur, Walmart Canada a remporté le prix Produit le plus populaire auprès des consommateurs pour son mélange de fruits et légumes Alliés naturels, La coopérative Aliments Gay Lea Ltée a remporté le prix Innovation et originalité pour ses trempettes Nordica Smooth et The Spice Tailor Limited a remporté le prix Emballage innovateur pour son produit The Spice Tailor Daal.

« Nous observons une innovation remarquable dans les produits qui permettent aux Canadiens de créer chez eux des saveurs sophistiquées ressemblant à celles d'un restaurant », explique Diane J. Brisebois, présidente et directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail . « La tendance vers un assortiment de produits alimentaires davantage inspiré par la culture et à des listes d'ingrédients plus épurés et plus sains est évidente. »

Le chef et président du jury, Marcus Von Albrecht, a supervisé le jury. Sur les 114 finalistes qui ont obtenu une note d'au moins 70 % lors du processus d'évaluation rigoureux qui misait expressément sur la qualité et l'innovation, seuls 40 ont reçu la prestigieuse reconnaissance du Grand Prix canadien des produits nouveaux.

D'autres gagnants se sont démarqués dans plusieurs catégories cette année : Metro Inc, Walmart Canada, Federated Cooperatives Limited, La Société Canadian Tire et Sobeys Inc.

De plus, lors du Gala, Donald et David Sobey et la famille Sobey ont reçu le Prix Hommage du Grand Prix canadien du CCCD 2019 en reconnaissance de leurs incroyables contributions au secteur de l'alimentation au Canada.

Pour consulter la liste complète des lauréats de cette année, visitez rccgrandprix.ca/fr/gagnants

Enfin, les commanditaires du Grand Prix canadien de cette année sont : BMO Groupe financier, Reebee et TC Transcontinental.

À propos du Grand Prix canadien des produits nouveaux :

Le Grand Prix canadien des nouveaux produits, qui en est à sa 26e édition, est un programme annuel qui célèbre les nouveaux produits dans les catégories Produits alimentaires, Produits non alimentaires et Marques maison. Le programme offre une occasion unique pour les participants de présenter leurs nouveaux produits à un jury d'experts de l'industrie et d'être reconnus par leurs pairs.

Le programme est accessible aux producteurs, aux fournisseurs et aux distributeurs. Pour être admissible, un produit doit avoir été lancé sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Les produits sont jugés selon la présentation et l'emballage, leurs caractéristiques, l'innovation et l'originalité et la valeur générale pour le consommateur.

Liste par catégories des gagnants de l'édition spéciale 26e anniversaire du Grand Prix canadien des produits nouveaux :

MARQUES NATIONALES

PRODUITS ALIMENTAIRES

Nécessaire à cuisson et pâtisserie, produits de boulangerie séchés

Duncan Hines Format idéal pour 1

Conagra Brands



Boissons

Apple & Eve Smoothie aux protéines végétales

A. Lassonde Inc.



Condiments et sauces

Adams Grillé foncé

Smucker Foods of Canada Corp.



Confiserie et desserts à longue durée de conservation

Collection Grab & Go

Chocolat Lamontagne, inc



Produits laitiers (lait, yogourt, fromage et tartinade)

Trempettes Nordica Smooth

La coopérative Aliments Gay Lea Ltée



Charcuterie et fromages

Poulet et dinde de charcuterie biologiques en tranches

Yorkshire Valley Farms



Aliments et repas préparés réfrigérés ou surgelés

Chou-fleur croûte à pizza

Oggi Foods Inc.



Fruits et légumes (frais, réfrigérés ou surgelés)

Chou-fleur en riz

Bonduelle



Viande, oeufs et fruits de mer ( frais, réfrigérés ou surgelés )

Sous Chef Kits

Cedar Bay Grilling Company



Aliments et repas préparés à longue durée de conservation

The Spice Tailor Daal

The Spice Tailor Limited



Collations (salées)

Sanissimo Chia et lin

Bimbo Canada



Collations (sucrées)

Kashi JOI - Barre énergétique aux noix et barre aux noix

Kashi Company

MARQUES NATIONALES

PRODUITS NON-ALIMENTAIRES

Marchandises générales

Papyrus - Avec des pierres précieuses Merci

Cartes Carlton



Soins des cheveux

Live Clean Mineral Clay Shampooing & Revitalisant

Hain Celestial Canada, ULC



Produits de soins de santé - Hygiène buccale

GUM Activital Sonic Deep CleanUM

Sunstar Americas Inc ( Canada )



Produits de soins de santé - En vente libre

Biosync Libération 24h

Namëna Biosciences



Produits ménagers

Appareil à eau pétillante Fizzi One Touch noir de SodaStream

SodaStream





Papier, plastique et aluminium

Alcan anti-adhérent

Produits de Consommation Reynolds Canada Inc



Produits pour animaux domestiques

Nourriture naturelle pour animaux familiers Beyond

Nestlé Purina Soins des animaux familiers

MARQUES MAISON

PRODUITS ALIMENTAIRES

Produits de boulangerie frais (précuits)

Gâteau en forme de sapin Irresistibles

Metro Inc.



Boissons

Eau de source gazéifiée Irresistibles

Metro Inc.



Condiments et sauces

Sensations par Compliments Spirited Mickie Sauce barbecue

Sobeys Inc.



Confiserie et desserts à longue durée de conservation

Assortiment de fudges Notre Excellence

Walmart Canada



Produits laitiers (lait, yogourt, fromage et tartinade)

Trempettes au yogourt grec Great Value

Walmart Canada



Desserts (frais, réfrigérés ou surgelés)

Barres glacées Irresistibles

Metro Inc .



Aliments et repas préparés réfrigérés ou surgelés

Co-op Gold Quenelles

Federated Co-operatives Limited



Fruits et légumes (frais, réfrigérés ou surgelés )

Alliés naturels mélange de fruits et légumes Great Value

Walmart Canada



Viande, oeufs et fruits de mer (frais, réfrigérés ou surgelés )

Co-op Gold PURE Filets

Federated Co-operatives Limited



Collations (salées)

Sensations par Compliments Croustilles cuites en marmite Extra croustillantes

Sobeys Inc.



Collations (sucrées)

Céréales granola Irresistibles Naturalia

Metro Inc.

MARQUES MAISON

PRODUITS NON-ALIMENTAIRES

Soins pour bébé

Personnelle Poussée dentaire

Metro Inc.



Marchandises générales

NOMA Advanced Grappe de lumières Toujours allumées (spectacle de lumière)

Canadian Tire Corporation Ltd.



Produits de soins de santé - En vente libre

Personnelle Système de douche nasale microfiltrée

Metro Inc.



Produits ménagers

PADERNO Cocotte de 6,2 L en fonte

Canadian Tire Corporation Ltd.



Soins personnels

Co-op d'Or

Federated Co-operatives Limited



Produits pour animaux domestiques

Gâteries pour chiens lyophilisées Pure Balance

Walmart Canada

PRIX SPÉCIAUX

Produit tout-canadien

Chou-fleur croûte à pizza

Oggi Foods Inc.



Produit le plus populaire auprès des consommateurs

Alliés naturels mélange de fruits et légumes

Walmart Canada



Innovation et originalité

Trempettes Nordica Smooth

La coopérative Aliments Gay Lea Ltée



Emballage innovateur

The Spice Tailor Daal

The Spice Tailor Limited

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le commerce de détail est le plus important employeur privé au Canada; plus de 2,1 millions de Canadiens travaillent dans notre industrie. En 2018, le secteur a généré des salaires évalués à plus de 76 milliards de dollars et les ventes du secteur ont atteint 375 milliards de dollars, sans compter les ventes de véhicules et de carburant. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) représentent plus des deux tiers des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est un organisme sans but lucratif financé par l'industrie et représente des entreprises de petite, moyenne et grande taille dans l'ensemble des communautés d'un bout à l'autre du pays. Reconnu comme étant La voix des détaillantsMC au Québec et au Canada, le CCCD représente plus de 45 000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des épiceries, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des marchands en ligne. CommerceDetail.org





