Lumos Diagnostics et RPS Diagnostics fusionnent afin de créer une société de développement à services complets et soutenir la commercialisation internationale de FebriDx





Lumos Diagnostics, société californienne de développement de diagnostics offrant des services complets aux lieux de soins (point-of-care, POC), et ancienne dérivée de la société australienne Planet Innovation, et RPS Diagnostics, un développeur de diagnostic commercial basé en Floride qui fabrique et distribue des tests de diagnostic aux POC, ont annoncé aujourd'hui leur fusion. La société fusionnée s'appellera Lumos Diagnostics.

Lumos Diagnostics se concentre initialement sur le lancement international du test FebriDx®, un test rapide POC effectué en cabinet et comprenant les éléments suivants : lancette de sécurité intégrée permettant de prélever au bout d'un doigt un échantillon de sang, système de prélèvement et de transfert du sang par rotation, système de transfert intégré et activation de tampon par bouton-poussoir. Le tout permet aux cliniciens d'évaluer rapidement la réponse immunitaire du corps à une infection respiratoire aiguë (IRA). Le test jetable à usage unique identifie en 10 minutes les patients présentant une infection sous-jacente cliniquement significative et facilite la différenciation des IRA virales et bactériennes grâce à la détection rapide de la résistance au myxovirus de la protéine A (MxA) et de la protéine C réactive (CRP) à partir du sang périphérique entier. La MxA est une protéine intracellulaire qui devient élevée en présence d'une infection virale aiguë et la CRP est une protéine inflammatoire de phase aiguë qui est élevée en présence d'une infection cliniquement significative.

Sam Lanyon, président du conseil d'administration de Lumos Diagnostics, a déclaré : « Nous avons évalué de nombreuses technologies au fil des ans et nous sommes convaincus qu'en combinant la technologie innovante de biomarqueurs et l'expérience commerciale de RPS Diagnostics avec la plateforme de lecture de Lumos Diagnostics, nous favoriserons une union hautement synergique et stratégique qui engendrera un pipeline solide et un succès commercial. »

Les infections respiratoires aiguës (IRA) sont souvent très contagieuses et entraînent plus de la moitié de tous les antibiotiques prescrits lors des visites de soins primaires et des urgences en ambulatoire. Les IRA peuvent être associées à des symptômes pseudo-grippaux non spécifiques, notamment fièvre, mal de gorge, toux, congestion nasale et fatigue. Les infections bactériennes présentent le risque de morbidité le plus élevé et sont les seules à bénéficier d'un traitement antibiotique. L'incertitude diagnostique résultant du chevauchement des symptômes et des signes d'IRA, combinée aux pressions exercées par le patient ou le parent pour obtenir des antibiotiques, a entraîné plus de 50 % des ordonnances inutiles d'antibiotiques. Les tests rapides de pathogènes uniques, tels que ceux sur le streptocoque A et la grippe, ne peuvent pas différencier la colonisation de la véritable infection et ne sont indiqués que pour certaines affections respiratoires, représentant respectivement environ 15 % et 25 % des visites de patients alors que la majorité des patients ont d'autres infections virales, infections bactériennes ou une maladie respiratoire non confirmée par microbiologie.

Les performances cliniques de deux essais cliniques multicentres prospectifs aux États-Unis démontrent la grande précision du test FebriDx et sa valeur prédictive négative de 97 à 99 % pour exclure une infection bactérienne. De plus, une étude récente réalisée au Royaume-Uni a démontré que FebriDx modifiait les décisions de gestion clinique pour 48 % des patients testés et réduisait de 80 % le nombre d'ordonnances non nécessaires d'antibiotiques. En permettant un diagnostic rapide lors de la première visite au cabinet, le test FebriDx peut aider à limiter le nombre de prescriptions d'antibiotiques inutiles pouvant entraîner des réactions indésirables évitables et une résistance aux antibiotiques, ce qui réduit les coûts.

Robert Sambursky, MD, chef de la direction et PDG de RPS Diagnostics, qui conservera le même rôle pour l'entité commune Lumos Diagnostics, déclare : « L'utilisation de FebriDx pour aider au triage des patients IRA ambulatoires change la donne, car une gestion efficace des antibiotiques exige d'abord d'exclure une infection bactérienne cliniquement significative. En outre, l'accès à la nouvelle technologie de lecture de Lumos Diagnostics facilitera les améliorations numériques de la prochaine génération, qui accéléreront la vitesse d'obtention des résultats, permettront une quantification et renforceront l'objectivité de nos gammes de produits de marque.?»

Lumos Diagnostics

Lumos Diagnostics fournit des solutions de test de diagnostic rapides, rentables et complètes aux lieux de soins (POC) qui utilisent des plateformes de lecteurs numériques exclusives pour aider les professionnels de la santé à diagnostiquer et à gérer avec plus de précision les maladies et les affections médicales. Lumos offre des services de développement et de fabrication d'essais pour des tests POC personnalisés. La société développe, fabrique et commercialise aussi directement une série de tests POC de marque Lumos. Les affections visées par les tests Lumos comprennent des maladies infectieuses et inflammatoires dont les besoins en matière de diagnostic ne sont pas satisfaits, notamment fièvre, menaces biologiques et maladies infectieuses, ce qui permet de réduire le nombre de traitements inutiles et événements indésirables associés, de réduire la propagation de la maladie et de renforcer l'efficacité des initiatives de gestion des antibiotiques.

Le test FebriDx a reçu l'approbation de Santé Canada, l'autorisation de la FDA saoudienne, l'enregistrement de la Singapore Health Sciences Authority et est marqué CE pour la vente en Europe. À ce jour, le test FebriDx n'a pas encore reçu l'autorisation de la FDA (Food and Drug Administration) américaine et n'est donc pas disponible dans le commerce aux États-Unis. Pour plus d'informations sur Lumos Diagnostics, consultez le site lumosdiagnostics.com et pour plus d'informations sur FebriDx, consultez le site febridx.com.

