Lauréats des Prix d'excellence en publication numérique 2019

TORONTO, le 29 mai 2019 /CNW/ - C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la Fondation des prix pour les médias canadiens annonce les lauréats de la 4e édition des Prix d'excellence en publication numérique . Les prix or, argent ainsi que les mentions d'honneur ont été décernés le 29 mai 2019 lors de la remise de prix annuelle. Dans les catégories individuelles, les gagnants d'un prix or ont reçu une bourse de 500 $.

Veuillez visiter digitalpublishingawards.ca pour consulter la liste complète des finalistes et lauréats.

EXCELLENCE GÉNÉRALE EN PUBLICATION NUMÉRIQUE

Le prix d'Excellence générale en publication numérique a été octroyé à une publication dans chacune des trois divisions : petite, moyenne, et grande publications.

The Sprawl a remporté l'or dans le segment des petites publications. The Logic et Unpointcinq.ca ont obtenu une mention d'honneur. Le jury a choisi The Sprawl pour son approche originale, la décrivant comme une publication parfaitement axée sur l'esprit du numérique. Le jury a aussi souligné l'expérience mobile satisfaisante et l'utilisation judicieuse de l'audio.

Du côté des publications de taille moyenne, c'est le périodique Maclean's qui a décroché l'or. Les membres du jury ont souligné la qualité de son offre audiovisuelle et de ses initiatives hors plateformes sur les médias sociaux. The Kit et Hakai Magazine ont récolté une mention d'honneur.

Enfin, dans le segment des grandes publications, le jury a octroyé l'or à l'équipe de CBC News. Le jury a qualifié le design et l'innovation d'exemplaires dans les projets spéciaux et les contenus multimédias du diffuseur, ce qui contribue à interpeller le public. Le contenu numérique démontre un processus réfléchi qui complémente le travail journalistique.



Le Devoir, qui était finaliste dans cette catégorie pour une deuxième année consécutive, a obtenu une mention d'honneur, en plus de remporter la médaille d'argent dans la catégorie Meilleure infolettre éditoriale.

PRIX D'EXCELLENCE : TALENT ÉMERGENT

Ce prix convoité a été remis à Sofia Misenheimer du magazine Art/iculation. Les juges ont qualifié Sofia de jeune professionnelle déterminée qui continuera à avoir un impact positif grâce à son travail dans le milieu des médias numériques.

PRIX D'EXCELLENCE POUR LE LEADERSHIP

La Fondation était honorée de donner le coup d'envoi de la cérémonie en décernant le Prix d'excellence pour le leadership à Mme Kathy Vey, productrice déléguée des contenus numériques à TVO.

FAITS SAILLANTS

Plusieurs publications en nomination pour la première fois ont récolté une médaille d'or ou d'argent :



Art/iculation - Prix d'excellence : talent émergent décerné à Sofia Misenheimer

Magazine web 100 degrés - Médaille d'or octroyée à Marianne Boire, François Grenier, et Françoise Ruby pour 'Réimaginer nos aménagements' (Meilleure couverture de l'actualité - petite publication)

SooToday - Médaille d'argent remise à David Helwig pour le reportage 'Bankruptcy protection for Sault's main employer sparks fight over port' (Meilleure couverture de l'actualité - petite publication)



Finaliste pour la 4e année consécutive, le guide des Meilleurs nouveaux restos canadiens du magazine enRoute d'Air Canada a remporté la médaille d'argent dans la catégorie Meilleur dossier thématique.

Deux médailles d'or ont été octroyées aux créateurs du reportage 'In rural New Brunswick, a transgender woman charts a new path', paru dans le Globe and Mail. L'équipe du quotidien a en effet récolté les grands honneurs dans les catégories Meilleure vidéo en ligne : format long, et Meilleur article long.

Les journalistes de Hakai Magazine ont décroché la médaille d'or dans la catégorie Meilleur reportage : science et technologie ('The Noose Beneath the Waves' par Sasha Chapman et Shanna Baker) en plus d'obtenir une médaille d'argent dans la catégorie Meilleur reportage : arts et culture ('The Oracle of Oyster River' par Brian Payton).

VICE a raflé les médailles d'or et d'argent dans la catégorie Meilleure vidéo en ligne : mini-documentaire. VICE Québec a remporté l'or grâce à 'Souldia : à double tranchant', alors que VICE Canada a obtenu l'argent grâce à 'Fear and Loading: Meet the NRA's Most Wanted Customer'.

Radio-Canada a remporté la médaille d'or dans la catégorie Meilleure conception numérique grâce au projet 'On a redessiné le Québec', conçu par le journaliste Marc Lajoie en collaboration avec Melanie Julien, Mélanie Meloche-Holubowski, Santiago Salcido et Martine Roy.

Voici la liste complète des publications primées aux Prix d'excellence en publication numérique 2019 : enRoute d'Air Canada (un prix argent), Art/iculation (un prix or), diverses divisions de la CBC (sept prix or et cinq prix argent), Global News (un prix argent), Hakai Magazine (un prix or et un prix argent), Hazlitt (un prix argent), Le Devoir (un prix argent), Maclean's (un prix or), Magazine web 100 degrés (un prix or), Radio-Canada (un prix or), SooToday (un prix argent), Sportsnet (un prix argent), The Globe and Mail (neuf prix or et trois prix argent), The Sprawl (un prix or), The Tyee (un prix argent), The Walrus (un prix or), Vice Canada (deux prix argent), et Vice Québec (un prix or).

Lauréats - Prix d'excellence en publication numérique 2019

Meilleure couverture de l'actualité

MÉDAILLE D'OR

Hustle in the oil patch: Inside a looming financial and environmental crisis

Jeff Lewis, Jeffrey Jones, Chen Wang, Renata D'Aliesio, Christopher Manza, Matthew French, John Sopinski, Murat Yükselir, Melissa Tait, Todd Korol, Brennan Higginbotham, Theresa Suzuki

The Globe and Mail



MÉDAILLE D'ARGENT

Fentanyl: Making a killing

Sam Cooper, Andrew Russell, Stewart Bell, Brent Rose, Carolyn Jarvis, Ben Jonah, James Armstrong, Online Video team, Network News Desk, Global News Graphics Department, Global News Copy Desk, Global News Social Desk

Global News

Meilleure couverture de l'actualité (par l'équipe d'une petite publication)

MÉDAILLE D'OR

Réimaginer nos aménagements

Marianne Boire, François Grenier, Françoise Ruby

Magazine web 100 degrés

MÉDAILLE D'ARGENT

Bankruptcy protection for Sault's main employer sparks fight over port

David Helwig

SooToday

Meilleur essai personnel

MÉDAILLE D'OR

I wanted an abortion in Nova Scotia, but all around, barriers still remained

Jessica Leeder

The Globe and Mail

MÉDAILLE D'ARGENT

The Waiting Room

Christian Allaire

Hazlitt

Meilleure chronique

MÉDAILLE D'OR

Queeries

Peter Knegt

CBC Arts

MÉDAILLE D'ARGENT

Dorothy Woodend, culture columnist

Dorothy Woodend

The Tyee

Meilleur article court

MÉDAILLE D'OR

In rural New Brunswick, a transgender woman charts a new path

Lindsay Jones, Matt Brown, Timothy Moore, Scott Munn

The Globe and Mail

MÉDAILLE D'ARGENT

The Water Carriers

Alannah Campbell, Karen Levine, Pauline Holdsworth, Ruby Buiza, Andre Mayer, Lakshine Sathiyanathan

CBC Radio - The Sunday Edition

Meilleur dossier thématique

MÉDAILLE D'OR

Sex Ed: Beyond the Classroom

Lauren McKeon, Natalie Vineberg, Judy Ziyi Gu, Viviane Fairbank, Samia Madwar, Angela Misri, Dmitry Beniaminov, Sharon Nadeem, Jackson Weaver, Tajja Isen, Danielle Kinahan, Sebastian Leck, Amy van den Berg, Daina Goldfinger, Allison Baker, Sydney Hamilton, Seila Rizvic, Daniel Viola, Erin Sylvester, Anna Fitzpatrick, Lauren Vogel, Erica Lenti, Yasir Khan, Lindsay Nixon, Sue Carter, Eliza Robertson, Anubha Momin, Kate Sloan

The Walrus

MÉDAILLE D'ARGENT

Canada's Best New Restaurants 2018

Gabrielle Simpson, Stephanie Mercier-Voyer, Yvonne Miou, Stefanie Sosiak, Danielle Groen, Sarah Musgrave, Nancy Matsumoto

Air Canada enRoute

Meilleur article long

MÉDAILLE D'OR

Murder on the Prairies

Jana Pruden, Laura Blenkinsop, Chris Manza, Victor Dwyer

The Globe and Mail

MÉDAILLE D'ARGENT

The Road

Stephanie Nolen, Aaron Vincent Elkaim, Laura Blenkinsop, Christopher Manza, Angela Murphy, Rachel Wine

The Globe and Mail

Fiction

MÉDAILLE D'OR

The Shadows

Kaitlin Prest, CBC Podcasts, Phoebe Wang, Sharon Mashihi, Shani Aviram, Yasmine Mathurin, Olivia Pasquarelli, Adriana Komura, Marina Lee Koslock

CBC Podcasts

Journalisme de service

MÉDAILLE D'OR

Hidden Canada

The Globe and Mail, Maryam Siddiqi, Christopher Manza, Rachel Wine, Benjamin MacDonald, Alanna Cavangh

The Globe and Mail

MÉDAILLE D'ARGENT

Back to the land

Andre Mayer, Dave Pizer, Evan Mitsui

CBC News

Meilleur reportage : science et technologie

MÉDAILLE D'OR

The Noose Beneath the Waves

Sasha Chapman, Shanna Baker

Hakai Magazine

MÉDAILLE D'ARGENT

The million-dollar drug

Kelly Crowe, Dave Pizer, Craig Chivers

CBC News

Meilleure vidéo en ligne : format court

MÉDAILLE D'OR

The truth about SugarBearHair vitamins

Roxanna Woloshyn, Anne MacRae, Charlsie Agro, Stephanie Dudley, Dave MacIntosh

CBC News

MÉDAILLE D'ARGENT

Mums who scrum

Melissa Tait

The Globe and Mail

Meilleur reportage : arts et culture

MÉDAILLE D'OR

Alex Janvier's colourful life

Marty Klinkenberg, Amber Bracken

The Globe and Mail

MÉDAILLE D'ARGENT

The Oracle of Oyster River

Brian Payton

Hakai Magazine

Meilleure vidéo en ligne : format long

MÉDAILLE D'OR

In rural New Brunswick, a transgender woman charts a new path

Scott Munn, Lindsay Jones, Matt Brown, Michael Belyea, Timothy Moore

The Globe and Mail

MÉDAILLE D'ARGENT

We the North Grandma

Donnovan Bennett, Graham Runciman, Maggie Naylor, Scott Simpson

Sportsnet

Meilleure vidéo en ligne : mini-documentaire

MÉDAILLE D'OR

Souldia : à double tranchant

Simon Coutu, Jean-Pierre Bastien, Zacharie Fay, David Valiquette, William Gignac, Maude M. Ouellet

VICE (Québec)

MÉDAILLE D'ARGENT

Fear and Loading: Meet the NRA's Most Wanted Customer

Sofi Langis, Manisha Krishnan, Spencer Chumbley, Danny Patterson, Taylor Rivers, Heidi Besner

VICE Canada

Meilleur balado

MÉDAILLE D'OR

Missing and Murdered: Finding Cleo

Connie Walker, Marnie Luke, Jennifer Fowler, Mieke Anderson, Heather Evans

CBC News

MÉDAILLE D'ARGENT

Love Me

Mira Burt-Wintonick, Cristal Duhaime, Sarah Geis

CBC Podcasts

Meilleure conception numérique

MÉDAILLE D'OR

On a redessiné le Québec

Marc Lajoie, Melanie Julien, Mélanie Meloche-Holubowski, Santiago Salcido, Martine Roy

Radio-Canada

Meilleur récit photo

MÉDAILLE D'OR

Living in limbo

Renaud Philippe, Jeremy Agius, Matt French, Theresa Suzuki, Patrick Dell, Michelle Zilio, Carol Toller, Carine Abouseif, Tu Thanh Ha

The Globe and Mail

MÉDAILLE D'ARGENT

Proms from coast to coast

Ming Wong, Jeremy Agius, Theresa Suzuki, Melissa Tait, Jackie Dives, Darren Calabrese, Todd Korol, Caroline Alphonso

The Globe and Mail

Meilleur récit sur les médias sociaux

MÉDAILLE D'OR

As It Happens 50th anniversary animations

Ben Shannon, Kate Swoger, Sheena Goodyear

CBC Radio - As It Happens

MÉDAILLE D'ARGENT

Weed did it.

Sasha Kalra, Daman Lamba, Jill Krajewski, Laura Lloyd, Kate McKerroll, Tyler Hughes,

Victoria Pandeirada

VICE Canada

Meilleure infolettre éditoriale

MÉDAILLE D'OR

What on Earth?

Emily Chung, Andre Mayer, Nicole Mortillaro

CBC News

MÉDAILLE D'ARGENT

Le courrier électoral

Geneviève Tremblay, Stéphane Baillargeon, Cédric Gagnon, Jean-Philippe Corbeil, Simon Poirier

Le Devoir

Innovation de l'année

MÉDAILLE D'OR

Olympics interactive graphics

Timothy Moore, Christopher Manza, Trish McAlaster

The Globe and Mail

MÉDAILLE D'ARGENT

Forever Changed

William Wolfe-Wylie, Dwight Friesen, Richard Grasley, Sannah Choi, Kate Cornick, Farrah Merali, Andre Mayer, Paul Borkwood, David Donnelly, Albert Leung, Martin Trainor

CBC News

Prix d'excellence : talent émergent

MÉDAILLE D'OR

Sofia Misenheimer

Art/iculation

Excellence générale en publication numérique

MÉDAILLE D'OR

The Sprawl (petite publication)

Maclean's (moyenne publication)

CBC News (large publication)

REMERCIEMENTS

La Fondation des prix pour les médias canadiens tient à souligner le soutien du gouvernement du Canada, du Conseil des arts de l'Ontario, de Ontario Créatif, de la Fondation Reader's Digest et de KCK Global. La Fondation remercie également ses partenaires CCR Solutions, Cision, Magazines Canada, PUSH Media, Very Good Studios et Vividata.

La Fondation remercie sincèrement les 80 juges bénévoles qui ont pris part à l'évaluation des candidatures de cette édition des Prix d'excellence en publication numérique.

À PROPOS DES PRIX D'EXCELLENCE EN PUBLICATION NUMÉRIQUE

Présentés par la Fondation des prix pour les médias canadiens, les Prix d'excellence en publication numérique visent à récompenser et à promouvoir les réalisations exceptionnelles des professionnels de l'industrie de la production de contenu numérique au Canada : journalistes, rédacteurs en chef, designers, concepteurs, producteurs, réalisateurs, et autres créateurs. Le programme est une vitrine pour reconnaître, célébrer et promouvoir auprès d'un public national le travail des professionnels novateurs oeuvrant au sein de cette industrie.

À propos de la Fondation des prix pour les médias canadiens

La Fondation des prix pour les médias canadiens est un organisme de charité national bilingue fondé en 1977 dont la mission est de célébrer et promouvoir l'excellence en journalisme et en création visuelle par l'intermédiaire de concours de journalisme. La Fondation gère trois programmes de prix bilingues : les Prix du magazine canadien , les Prix du magazine canadien : B2B , et les Prix d'excellence en publication numérique .

