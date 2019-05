Une société de recherche indépendante cite Mindbreeze comme étant un leader en recherche cognitive, T2 2019





Mindbreeze, l'un des principaux fournisseurs d'appliances et de services cloud pour la recherche cognitive, l'intelligence artificielle appliquée et la gestion des connaissances, figurent parmi les entreprises ayant été invitées par Forrester à participer à son évaluation indépendante, Forrester Wavetm : Cognitive Search, Q2 2019*. Dans cette évaluation, Mindbreeze a été cité en tant que leader.

« Compte tenu de l'énorme quantité de données dont dispose votre société, il est primordial de comprendre la signification des informations. Tout en respectant systématiquement les réglementations en matière de sécurité des données, Mindbreeze InSpire est en mesure d'unir et d'unifier les informations commerciales de toutes vos sources afin de fournir des informations et des réponses exploitables que les utilisateurs pourront transformer en mesures réactives efficaces.

Être cité en tant que leader témoigne véritablement de ce qui anime notre équipe chez Mindbreeze et de sa mission intransigeante visant à créer de nouvelles innovations », a déclaré Daniel Fallmann, CEO et fondateur de Mindbreeze.

Mindbreeze simplifie la mise en oeuvre, sans compromis, en proposant des appliances pour les déploiements sur site et en mode SaaS pour le cloud, toutes dotées d'une exeptionnelle facilité d'utilisation et des meilleures fonctionnalités. La société se concentre uniquement sur la synthèse des dernières avancées technologiques, notamment l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et les capacités de recherche basées sur l'IA, pour exploiter les connaissances commerciales existantes, extraire les faits et montrer les corrélations entre les faits individuels afin de transmettre une image globale.

L'évaluation de Forrester Wavetm met en évidence les leaders, les fortes performances, les candidats et les challengers. Il s'agit d'une évaluation des principaux fournisseurs du marché et ne représente pas tout le paysage général des fournisseurs.

*Forrester Research, Inc., « The vague Forrester Wavetm: Cognitive Search, Q2 2019 », Mike Gualtieri avec Srividya Sridharan et Elizabeth Hoberman.

À propos de Mindbreeze

Mindbreeze est l'un des principaux fournisseurs d'appliances et de services cloud pour la recherche cognitive, l'intelligence artificielle appliquée et la gestion des connaissances. Le moteur de connaissance comprend les informations et fournit une vue consolidée des connaissances de l'entreprise, quels que soient le lieu (sources de données) et le mode de stockage (structuré, non structuré) des données.

