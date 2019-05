Menicon annonce le lancement du système de gestion du contrôle de la myopie Menicon Bloom





- Ce lancement comprend la sortie initiale de Menicon Bloom Night, la première et unique lentille de contact d'orthokératologie approuvée par la CE en Europe pour le contrôle de la myopie -

NAGOYA, Japon, 30 mai 2019 /PRNewswire/ -- Menicon Co., Ltd. a annoncé le 24 mai le lancement de son système de gestion du contrôle de la myopie, Menicon Bloom, une approche holistique de la gestion du contrôle de la myopie. Ce lancement comprend la sortie initiale de Menicon Bloom Night, un traitement par lentille de contact d'orthokératologie pour la gestion du contrôle de la myopie.

(Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/201905216625-O1-4k0Q106r)

La myopie, qui correspond à une mauvaise vision de loin, est l'erreur de réfraction la plus courante et la principale cause de déficience visuelle dans le monde. Elle affecte actuellement environ 30 % de la population mondiale et sa prévalence devrait selon les estimations atteindre environ 50 % de la population mondiale d'ici 2050. La prévalence de la myopie chez les jeunes adolescents a augmenté ces dernières décennies pour atteindre environ 30 % dans les sociétés industrialisées occidentales et des niveaux épidémiques supérieurs à 90 % dans certaines parties de l'Extrême-Orient. Elle est considérée dans le monde entier comme un problème de santé publique important associé à une augmentation de la morbidité liée aux yeux et à des coûts de santé considérables.

Le traitement Menicon Bloom Night implique le port de nuit d'une lentille de contact spécialement conçue pour l'orthokératologie à géométrie inversée et faite d'un matériau rigide et extrêmement perméable à l'oxygène, Menicon Z, qui assure une oxygénation cornéenne optimale pour un port confortable et sûr des lentilles de contact. Le traitement modifie temporairement la forme de la cornée, ce qui réduit l'erreur de réfraction et permet d'éviter d'avoir à porter des lentilles de contact pendant les heures d'éveil qui suivent leur retrait. La nouvelle forme cornéenne fournit à la lumière entrante un chemin optique particulier qui contrecarre la réponse de croissance oculaire associée au développement de la myopie. Grâce à ce mécanisme, les lentilles Menicon Bloom Night sont indiquées pour la correction de la myopie réfractive et le contrôle de la myopie après prescription et sous surveillance d'un professionnel de la vue qualifié.

Les lentilles de contact Menicon Bloom Night ont été évaluées et validées lors de nombreuses études exhaustives revues par des pairs portant sur la gestion du contrôle de la myopie. Il en ressort que le traitement Menicon Bloom Night est bien accepté par les parents et améliore l'estime de soi des enfants en termes d'apparence physique, de participation à des activités, de performances scolaires et de perception des autres. Comme l'attestent les données scientifiques exhaustives et à long terme accumulées au fil des ans, Menicon Bloom Night a satisfait aux normes de sécurité, d'efficacité et de qualité les plus strictes exigées pour que le traitement obtienne l'approbation de la CE pour la gestion du contrôle de la myopie en Europe.

L'ajustement de Menicon Bloom Night est optimisé grâce à l'utilisation du logiciel Easyfit, un outil sophistiqué et simple d'utilisation qui guide avec précision le professionnel de la vue au cours du processus d'ajustement. En outre, une application pour smartphone spécialement conçue à cet effet, Menicon's Virtual Dr., a été développée pour améliorer le processus de surveillance et de communication entre les professionnels de la vue et les patients. Menicon Bloom Night est réservée aux professionnels de la vue certifiés. Avec le lancement de ce traitement révolutionnaire de la myopie, Menicon est devenue l'une des rares entreprises à disposer de dispositifs officiellement approuvés pour la gestion du contrôle de la myopie en Europe, preuve de son engagement continu dans le domaine du contrôle de la myopie.

Menicon Bloom Night sortira dans un premier temps aux Pays-Bas, puis sera commercialisée peu après sur d'autres marchés européens. De plus amples informations sur le produit et sa disponibilité seront bientôt communiquées.

Le Dr Hidenari Tanaka, PDG de Menicon Co., Ltd., a déclaré : « Nous sommes ravis de l'avancée majeure réalisée avec l'approbation et le lancement de notre système de gestion du contrôle de la myopie Menicon Bloom. Nous sommes convaincus que notre engagement continu dans la gestion du contrôle de la myopie fera de Menicon un contributeur clé dans ce domaine et renforcera notre position en tant que société mondiale de soins ophtalmologiques. Nous sommes convaincus que la prévalence croissante de la progression de la myopie dans le monde nécessite une réponse globale et éclairée et il s'agit pour nous d'une initiative majeure de nos programmes de développement. En tant que pionniers des lentilles de contact, nous allons développer notre activité de contrôle de la myopie en nous appuyant sur l'ensemble de nos technologies, produits et services et contribuer à la société en aidant les professionnels de la vue à gérer l'incidence croissante de la myopie. »

À propos de Menicon :

La société Menicon Co., Ltd. (7780 : Tokyo), fondée par Kyoichi Tanaka en 1951, est le premier et le plus grand fabricant de lentilles de contact du Japon et est actuellement représentée dans plus de 30 pays. Menicon est un fabricant qui oeuvre dans tous les domaines liés aux lentilles de contact souples et perméables aux gaz, dont la fabrication, la vente, l'exportation et l'importation de lentilles de contact et d'autres produits médicaux ; la fabrication et la vente d'instruments médicaux ; la vente de fournitures médicales ; et la recherche et le développement de lentilles intraoculaires. Pour de plus amples informations, consultez www.menicon.com.

* « Bloom », « Bloom Night », « Menicon Z » et « Easyfit » sont des marques commerciales de Menicon Co., Ltd.

Communiqué envoyé le 29 mai 2019 à 22:21 et diffusé par :