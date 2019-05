Bartek Ingredients lance une nouvelle image de marque pour marquer son 50e anniversaire





Bartek Ingredients fête ses 50 ans, en tant que leader mondial de l'acide malique et fumarique, avec une série d'investissements dans sa marque, ses installations et son équipe de direction. Bartek dévoilera officiellement sa nouvelle image de marque à l'occasion de l'IFT Food Expo 2019, du 2 au 5 juin à La Nouvelle-Orléans.

Le nouveau logo de Bartek est l'expression la plus immédiatement visible de sa transformation. Conservant sa couleur violette historique pour rendre hommage à ses racines entrepreneuriales, le logo Bartek comprend désormais un bloc-logo qui représente les employés, les produits, les processus et les clients de Bartek.

« Chez Bartek, nous disposons de collaborateurs parmi les plus dévoués, de produits de la plus haute qualité, et de processus les plus fiables. Chacun de nos clients bénéficie de ces trois facettes de notre société, qui, ensemble, constituent l'expérience Bartek dans sa totalité. Notre nouveau logo est une expression de cette expérience », a déclaré John Burrows, PDG de Bartek.

Depuis sa création en 1969, Bartek s'est engagé à être le partenaire flexible et fiable des acides malique et fumarique, lesquels offrent de nombreux avantages aux marchés desservis, parmi lesquels :

Aliments et boissons : Améliorent et intensifient la saveur, améliorent l'usinabilité de la pâte, font office d'antimicrobien en boulangerie, réduisent les coûts des ingrédients et de l'emballage, etc.

Améliorent et intensifient la saveur, améliorent l'usinabilité de la pâte, font office d'antimicrobien en boulangerie, réduisent les coûts des ingrédients et de l'emballage, etc. Nutrition animale : Réduisent les émissions de méthane chez les bovins de boucherie, favorisent la prise de poids chez les cochons de lait et les volailles, agissent comme antimicrobien et gèrent mieux l'équilibre du pH des systèmes d'alimentation.

Réduisent les émissions de méthane chez les bovins de boucherie, favorisent la prise de poids chez les cochons de lait et les volailles, agissent comme antimicrobien et gèrent mieux l'équilibre du pH des systèmes d'alimentation. Applications industrielles : Utilisés pour promouvoir la qualité, la sécurité et l'efficacité dans une large gamme de produits, notamment les résines de polyester insaturé, les résines alkydes, les encres d'imprimerie, l'encollage du papier, les tensioactifs, les plastifiants, le béton, etc.

Utilisés pour promouvoir la qualité, la sécurité et l'efficacité dans une large gamme de produits, notamment les résines de polyester insaturé, les résines alkydes, les encres d'imprimerie, l'encollage du papier, les tensioactifs, les plastifiants, le béton, etc. Pharma et soins personnels : Diminuent l'impact des composants actifs sur le goût, et renforcent l'intensité des arômes de fruits dans les suppléments, les pastilles pour la gorge, les sirops pour la toux, et plus encore.

Parallèlement à sa nouvelle image de marque, Bartek lance un nouveau site Web avant le salon IFT. Le site Web remanié s'inscrit dans la mission de Bartek de mieux servir ses clients avec des informations pertinentes et facilement accessibles.

TorQuest Partners a fait l'acquisition de Bartek en novembre 2018, et a depuis investi des capitaux considérables dans des projets d'amélioration et d'expansion, afin de démontrer l'engagement constant de l'entreprise envers ses clients à travers le monde. En début d'année, Bartek a augmenté sa capacité de production de 5 000 tonnes par an, et renforcé son équipe de direction. Les autres projets qui devraient s'achever en 2019 concernent des améliorations de pointe, destinées aux laboratoires et bureaux de Bartek, ainsi qu'une automatisation renforcée de ses chaînes de production.

La nouvelle marque Bartek, notamment son logo, son site Web, son stand de foire commerciale, etc., sera officiellement dévoilée sur le stand 1543 de l'IFT. En 2019, Bartek étend également sa présence sur les foires commerciales, et participera à l'Exposition internationale de la boulangerie (International Baking Industry Exposition, IBIE) en septembre, aux salons SupplySide West en octobre, et Food Ingredients Europe, en décembre.

Pour de plus amples renseignements concernant Bartek et ses produits, veuillez consulter le site bartek.ca.

À propos de Bartek Ingredients

Fondé en 1969, Bartek Ingredients Inc. est l'un des principaux producteurs d'acide malique, d'acide fumarique et d'anhydride maléique. Basé à Stoney Creek, dans l'Ontario, au Canada, Bartek emploie 120 personnes dans ses deux sites de production situés dans le sud de l'Ontario. Les installations Bartek sont enregistrées selon la norme ISO 9001:2015. Détenant également la certification BRC relative à la Norme mondiale pour la sécurité alimentaire, Bartek distribue ses produits dans plus de 40 pays de par le monde. Pour de plus amples renseignements sur Bartek, veuillez consulter le site bartek.ca/.

À propos de TorQuest Partners

Fondé en 2002, TorQuest Partners est un gestionnaire de fonds d'investissement basé au Canada. Avec plus de 2 milliards CAD sous gestion, TorQuest investit dans des entreprises du marché intermédiaire et collabore étroitement avec la direction pour créer de la valeur. Pour en savoir plus sur TorQuest Partners, consultez le site torquest.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 mai 2019 à 21:35 et diffusé par :