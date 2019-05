Le Canada, chef de file mondial dans l'accélération vers un avenir énergétique propre





VANCOUVER, le 29 mai 2019 /CNW/ - Une transition énergétique mondiale change fondamentalement la façon dont nous produisons et consommons l'énergie. Dans un monde de plus en plus à la recherche de sources d'énergie propres, abordables et fiables, le Canada est bien placé pour devenir un fournisseur de choix.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a salué aujourd'hui les ministres et les dirigeants du secteur de l'énergie de plus de 25 pays à la fin de la 10e réunion ministérielle sur l'énergie propre (CEM10) et de la 4e réunion ministérielle de Mission Innovation (MI-4) à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour avoir renforcé la collaboration internationale et accéléré les progrès vers un avenir vert et plus prospère pour les générations futures.

Prenant appui sur la réussite des réunions ministérielles de l'année dernière à Copenhague et à Malmö et sur l'élan donné par la présidence canadienne du G7, le Canada s'est employé à renforcer la coopération entre les gouvernements membres, les peuples autochtones, les femmes, les jeunes, le secteur privé et les organisations internationales afin d'accorder une importance toute particulière aux travailleurs et aux collectivités dans cette transition vers une énergie abordable, sûre et durable.

Poussé par le besoin de s'attaquer aux changements climatiques et à d'autres préoccupations environnementales, ainsi que par l'évolution rapide des marchés et des technologies, le Canada s'est engagé à devenir un chef de file de l'énergie propre en prenant des mesures concrètes pour élaborer des politiques et faire des investissements qui mèneront à :

une utilisation plus intelligente de l'énergie pour nos maisons, nos bâtiments, nos transports et l'industrie;

une énergie propre qui alimente nos collectivités et nos entreprises;

l'utilisation d'un plus grand nombre de carburants renouvelables, y compris la biomasse et le gaz naturel renouvelable;

un accès amélioré aux marchés pour nos produits, technologies et services énergétiques en se positionnant comme le fournisseur d'énergie le plus propre du monde.

Le ministre Sohi a parlé de l'avenir énergétique du Canada - un avenir propre qui garantira aux Canadiens de bons emplois dans la classe moyenne et une économie forte, en plus de permettre à notre pays de demeurer une destination de choix pour les investissements internationaux. Cette vision s'appuie sur le rapport du Conseil Génération Énergie présenté au gouvernement du Canada par d'éminents Canadiens. Le rapport proposait en effet des principes sur la façon de procéder pour bâtir un avenir énergétique dans lequel économie et environnement vont de pair.

Bien que la CEM et MI soient des tribunes distinctes, elles ont un objectif en commun : faire progresser la révolution de l'énergie propre. Les réunions rassemblent des dirigeants et des innovateurs du monde entier du secteur de l'énergie propre, qui mettent en commun des transformations de pointe et font progresser la collaboration internationale. La réunion a donné au Canada l'occasion de démontrer son leadership pour relever les défis et saisir les occasions de ce siècle de croissance propre. Les progrès réalisés dans ces discussions importantes se poursuivront tout au long de l'année, jusqu'à la prochaine CEM/MI, qui sera organisée par le Chili en 2020.

Citation

«?Le Canada reconnaît le besoin de réfléchir différemment à la façon dont nous produisons l'énergie, déplaçons les gens, alimentons nos industries et chauffons nos maisons. Le rythme de cette transition énergétique peut varier d'un pays à l'autre, mais on peut indubitablement affirmer que le virage vers un avenir énergétique propre est en cours -- et irréversible. Les investissements dans les technologies propres et l'innovation sont le nouvel impératif, qui consiste à équilibrer la gérance environnementale et économique. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration avec nos partenaires internationaux à faire progresser l'élaboration de politiques, de technologies et d'innovations mondiales en matière d'énergie propre.?»

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

Le Canada a accueilli plus de 25 pays à la 10e réunion ministérielle sur l'énergie propre (CEM10) et la 4e réunion ministérielle de Mission Innovation (MI-4), où les participants ont discuté des progrès réalisés dans l'élaboration de politiques, de technologies et d'innovations de portée mondiale dans le secteur de l'énergie propre. Le Canada a énoncé des principes pour assurer un avenir énergétique plus propre, tout en faisant la promotion de la durabilité, de la résilience et de la sécurité énergétique. Ces objectifs tiennent compte de la nécessité de demeurer inclusif et de mobiliser le leadership des femmes, des peuples autochtones et des jeunes dans l'élaboration des solutions les plus novatrices.

Au cours de la réunion, le Canada a également annoncé ce qui suit :

Les efforts visant à doubler les investissements publics dans l'innovation en matière d'énergie propre sont sur la bonne voie. Les membres de MI ont investi collectivement un total de 4,6 milliards de dollars depuis 2015, dont 1,3 milliard de dollars sont directement liés à de nouveaux projets de collaboration. En tant que membre fondateur de MI, le Canada est en bonne voie d'atteindre 775 millions de dollars par année d'ici 2020.

Le lancement de Solutions énergétiques novatrices Canada (SENC) - un programme unique en son genre conçu et élaboré conjointement avec Breakthrough Energy - permettra de distribuer jusqu'à 30 millions de dollars aux principaux entrepreneurs canadiens du secteur de l'énergie propre. Cette initiative démontrera l'impact que peut avoir la collaboration entre le secteur public et le secteur privé pour tenir la promesse faite lors de la constitution de MI et de Breakthrough Energy en 2015.

Dans le cadre de la transition énergétique mondiale, une nouvelle initiative de la CEM sur l'hydrogène, qui met en valeur l'industrie canadienne de l'hydrogène et des piles à combustible de calibre mondial, réunira l'industrie et les gouvernements du monde entier afin de favoriser la commercialisation à grande échelle des technologies de l'hydrogène et des piles à combustible dans tous les secteurs de l'économie.

Une nouvelle campagne de la CEM a été lancée pour faire la promotion des technologies nucléaires de prochaine génération, dont les petits réacteurs modulaires.

Le Canada se joindra à l'initiative d'investissement et de financement de la CEM pour gérer les risques et les possibilités d'investissement liés à la croissance propre, ce qui le placera à l'avant-garde des travaux mondiaux sur le financement durable.

se joindra à l'initiative d'investissement et de financement de la CEM pour gérer les risques et les possibilités d'investissement liés à la croissance propre, ce qui le placera à l'avant-garde des travaux mondiaux sur le financement durable. Un protocole d'entente (PE) sur l'énergie propre a été conclu avec le Chili, montrant ainsi l'harmonisation entre les intérêts des pays en matière d'énergie et de changements climatiques. Ce partenariat énergétique donnera aux deux pays l'occasion de stimuler l'investissement et l'innovation dans le secteur de l'énergie propre et de faire progresser les efforts de collaboration, y compris l'élaboration de règlements sur le marché de l'électricité. Le protocole d'entente mettra l'accent sur l'investissement et l'innovation dans six domaines :

Commerce et investissement dans le secteur de l'énergie



Intégration des énergies renouvelables, y compris les possibilités pour les collectivités éloignées



Efficacité énergétique, y compris le transport



Possibilités pour les femmes dans le domaine de l'énergie propre



Accélération de l'innovation en matière d'énergie propre et déploiement de technologies



Mobilisation des peuples, des travailleurs et des collectivités autochtones dans le développement des ressources énergétiques

En tant qu'hôte de la CEM10/MI?4, le gouvernement du Canada a souligné qu'il travaillait à renforcer les mesures de protection de l'environnement, à établir des partenariats avec les Autochtones et à faire des femmes et des jeunes des participants à part entière et des partenaires égaux dans le secteur des technologies propres.

Dans cet ordre d'idées, le Canada a annoncé le 100e signataire de l'initiative Parité d'ici 30, laquelle préconise l'égalité salariale, l'égalité des chances et la parité au sein des échelons supérieurs d'ici 2030 dans les secteurs privé et public. La CEM/MI de cette année était inclusive à dessein afin de montrer que le gouvernement du Canada s'engageait véritablement à faire progresser l'égalité des sexes. Les principes relatifs à l'égalité des sexes qui ont été présentés à la réunion seront appliqués, et le Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec l'hôte de l'année prochaine, le Chili, à son volet « égalité des sexes » au sein de la réunion ministérielle. Figurait également cette année, pour la toute première fois dans le cadre de la conférence, un programme parallèle pour les jeunes, réunissant plus de 60 délégués jeunesse des pays de la CEM et de la MI ainsi que de chaque province et territoire du Canada.

La préparation des travailleurs et des collectivités à la transformation énergétique mondiale est un élément essentiel de cette transition équitable. Le Canada est déterminé à offrir du soutien et des possibilités aux travailleurs touchés par la transformation du secteur de l'énergie, afin d'assurer une transition équitable pour tous. Pour réussir la transition, il faudra investir dans la technologie et la formation et assurer diversité et inclusivité. Le Canada place les travailleurs et les collectivités à l'avant-plan de la CEM10/MI-4, soulignant l'importance d'adopter des solutions collectives et des pratiques exemplaires afin que personne ne soit laissé pour compte.

