MPEG LA introduit une licence à guichet unique pour la recharge des véhicules électriques





MPEG LA, LLC a annoncé aujourd'hui la disponibilité de la Licence de portefeuille de brevets pour la recharge des véhicules électriques (« Licence de recharge des VE » ou « Licence »), laquelle offre un accès unique aux technologies sous-jacentes aux normes internationales régissant la recharge conductive CA et CC, ainsi que les bornes, socles, et sécurité des systèmes de raccordements aux véhicules électriques. Les normes utilisées en Chine, en Europe, en Inde, au Japon et aux États-Unis sont incluses.

Larry Horn, président et chef de la direction de MPEG LA, a déclaré : « Tout comme les licences uniques de MPEG LA ont répondu aux besoins du marché en matière d'accès efficace et abordable aux technologies ayant permis de rendre universelle l'ère de la vidéo numérique, nous sommes ravis d'offrir un accès efficace et abordable aux technologies innovantes dans le secteur émergent des VE. Cet accès permettra l'adoption à grande échelle d'une infrastructure interopérable de recharge des VE, un atout essentiel pour son déploiement. »

Voici les titulaires de brevets initiaux de la Licence de recharge des VE, de MPEG LA : GE Hybrid Technologies, LLC ; Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ; Robert Bosch GmbH ; et Siemens AG.

« Nous félicitons ces entreprises d'avoir, grâce à leur clairvoyance, initiative et coopération, rendu possible une licence commune au profit du marché mondial de la recharge des VE », a déclaré Dan Abraham, vice-président de la stratégie scientifique et commerciale, chez MPEG LA. « Nous invitons les autres propriétaires de technologies de recharge des VE à se joindre à elles afin d'offrir, par le biais de la Licence de recharge des VE, de MPEG LA, un accès unique à leurs technologies couvertes par ces normes. »

Pour obtenir le contrat de Licence de recharge des VE, et un résumé des conditions de la Licence, veuillez cliquer ici.

L'objectif de MPEG LA est d'offrir, aux mêmes conditions et sous une licence unique, un accès mondial au plus grand nombre possible de propriétés intellectuelles essentielles pour la recharge des VE. MPEG LA invite toute partie estimant disposer de brevets essentiels à la norme de recharge des VE, à les soumettre afin que les experts en brevets, de MPEG LA puissent en évaluer le caractère essentiel, et ce, en vue de leur intégration à la Licence, s'il est établi que ces brevets sont effectivement essentiels. Les titulaires de brevets de recharge des VE, intéressés peuvent demander ici une copie des conditions et procédures régissant la soumission de brevets.

MPEG LA, LLC

MPEG LA est le principal fournisseur mondial de licences centralisées pour les normes et autres plateformes technologiques. En lançant, dès les années 1990, le pool des brevets modernes, la société a contribué à définir les normes les plus largement utilisées dans l'histoire de l'électronique grand public. Aujourd'hui, MPEG LA gère des programmes d'octroi de licence pour diverses technologies consistant en plus de 20 000 brevets dans 90 pays, avec environ 250 détenteurs de brevets et plus de 6 000 titulaires de licences. En aidant les utilisateurs à mettre en oeuvre leurs choix technologiques, MPEG LA offre des solutions d'octroi de licences qui permettent d'accéder à la propriété intellectuelle essentielle, et à la liberté d'action, réduisant le risque de litiges et améliorant la prévisibilité lors de la planification des activités. Pour de plus amples informations, consultez www.mpegla.com.

