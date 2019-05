Zoomlion (Shenzhen : 000157) installe la turbine la plus haute de la Chine, battant un record de deux semaines





YANGZHOU, Chine, 29 mai 2019 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») (Shenzhen : 000157) a battu le record de la plus haute turbine jamais installée en Chine, deux semaines seulement après l'établissement de celui-ci. Le record a été pulvérisé récemment à Yangzhou lorsque le personnel manoeuvrant la grue sur chenilles ZCC9800W de Zoomlion a installé la turbine à une hauteur inédite de 152 mètres, battant celui établi plus tôt ce mois-ci, qui était de 140 mètres.

À 152 mètres de hauteur, la turbine nouvellement installée est l'éolienne en acier flexible la plus haute de la Chine. Elle s'ajoute au projet éolien de Yangzhou, qui compte 46 structures pouvant produire en tout 100 mégawatts.

« La turbine éolienne récemment installée, qui est actuellement la plus haute en Chine, était un nouveau défi pour notre grue sur chenilles, qui devait composer avec un terrain difficile. Le résultat témoigne de l'incroyable compétence de nos ingénieurs et de notre équipe de service sur le terrain, mais aussi du caractère fonctionnel et de la qualité de notre machinerie », soutient Zhiwei Luo, directeur de Zoomlion Crawler Crane.

La grue sur chenilles ZCC9800W, qui est conçue pour les projets d'ingénierie uniques et complexes, est l'une des plus sophistiquées offertes sur le marché. La conception modulaire et légère est mécanisée pour assurer la plus grande polyvalence qui soit. Elle peut être désassemblée, scindée en segments multiples et transportée facilement sur une variété de routes et de terrains avant d'être réassemblée sur place.

Étant le plus récent modèle phare 4.0 de Zoomlion, le ZCC9800W, qui prend en charge l'Internet des objets, est fait de matériaux avancés pour répondre aux demandes de l'ère de la fabrication intelligente (Intelligent Manufacturing -- IM). La structure optimisée et son assemblage innovant peuvent atteindre 178 mètres, alors que la hauteur maximale de levage est de 180 mètres.

« L'éolienne est une source d'énergie propre en émergence, mais pour pouvoir l'utiliser efficacement, il fait continuellement mettre au point de l'équipement fiable et sophistiqué », déclare Luo.

À titre de chef de file de l'industrie, Zoomlion a soutenu plusieurs projets énergétiques propres, dont la grue tout-terrain QAY2000. Les grues sur chenilles ZCC8800W et ZCC9800W ont déjà contribué considérablement à la production de projets éoliens et à l'adoption de l'énergie verte. Zoomlion continuera d'investir dans la recherche et le développement pour trouver de nouvelles manières de construire de façon plus propre et plus écologique.

