Avis aux médias - Itinéraire pour le jeudi 30 mai 2019

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a donné le coup d'envoi du sixième Sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) en accueillant à Ottawa plus de 2 000 personnes du monde entier, y compris d'anciens chefs d'État, des...

Le Canada s'est engagé à renforcer la démocratie au pays et dans le monde en collaborant avec ses partenaires gouvernementaux et la société civile pour accroître l'ouverture, la responsabilisation et l'engagement civique. En tant que coprésident du...