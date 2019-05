La dernière expansion vers de nouvelles destinations dote AVOXI de la zone de couverture de numéros de téléphone virtuels, la plus étendue au monde





AVOXI, fournisseur mondial de logiciels pour centre de contact en nuage, destiné aux entreprises, a annoncé une expansion majeure de sa capacité de fournir des numéros virtuels sur sa plateforme logicielle. La dernière version offre des numéros locaux et des numéros d'appel gratuits pour entreprise dans 41 pays, et élargit l'inventaire des numéros de téléphone virtuels à 160 pays, faisant d'AVOXI une nouvelle référence à l'échelle mondiale.

« Notre mission première est d'offrir le plus de destinations possible sur notre plateforme logicielle ; cette dernière expansion constitue l'exécution réussie de notre plan stratégique par notre équipe », a commenté David Wise, le fondateur et PDG d'AVOXI. « Nous continuons à concentrer nos efforts sur l'expansion, afin de mieux aider nos utilisateurs à communiquer avec leur clientèle de manière fluide et instantanée, dans le monde entier. »

La dernière expansion comprend une couverture dans plusieurs destinations prisées d'Amérique du Nord et d'Europe, ainsi qu'une couverture pour la première fois dans presque 20 pays. La zone de couverture intégrale d'AVOXI est disponible sur la page des numéros virtuels de la société. À la demande des clients, les numéros d'entreprises les plus attendus et devenus disponibles dans la nouvelle version comprennent les destinations suivantes :

New Delhi, Inde Séoul, Corée du Sud Islamabad, Pakistan Saint-Pétersbourg, Russie Osaka, Japon Lagos, Nigeria Davao, Philippines Leicester, Royaume-Uni Liechtenstein Numéro gratuit Nairobi, Kenya

Barbara Dondiego, Chef d'exploitation d'AVOXI, a fourni des informations sur la direction prise par l'entreprise, « AVOXI continue de connaître une forte croissance depuis 36 mois sur les marchés les plus importants, comme les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Au cours des 12 derniers mois, nous voyons une tendance à la hausse et un intérêt croissant des clients pour les marchés émergents en Afrique et en Asie. Au cours de la dernière année, nous avons étendu notre couverture et inclus les marchés émergents les plus importants, à commencer par le groupe BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et celui des Onze prochains. Nous couvrons à présent 95 % des pays reconnus par les Nations Unies. »

À propos d'AVOXI :

Au service de plus de 3 000 centres de contact à l'échelle mondiale, AVOXI est le leader dans la fourniture de services de communication en nuage et de numéros virtuels permettant aux entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs d'activité d'améliorer l'expérience qu'ils fournissent à leurs clients. Pour en savoir plus, visitez www.avoxi.com.

