Résultats des élections 2019 et composition du Conseil d'administration 2019-2020 de l'Ordre des ingénieurs du Québec





MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - À l'issue d'un scrutin tenu du 14 au 29 mai 2019 et auquel les membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec étaient invités à participer, 3 administrateurs ont été élus et 2 ont été réélus, dans les trois régions électorales.

Région I

Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie

Taux de participation : 9,26 %

Madame Nathalie Martel , ing., Assistante-directrice, Service de l'ingénierie à Ville de Laval (élue, mandat de 3 ans)

Madame Sandra Gwozdz, ing., FIC, chargée de projet, Société en commandite avions C Series (réélue, mandat de 2 ans)

Madame Béatrice Laporte-Roy, ing., Spécialiste gestion de changement et communication, Bell Canada, Services extérieurs (élue, mandat de 2 ans)

Région II

Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie, Estrie, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Centre du Québec

Taux de participation : 8,43 %

Monsieur Eric Bordeleau , ing., directeur du département d'ingénierie électrique, ASDR Canada (réélu, mandat de 3 ans)

Monsieur Michel Noël, ing., Directeur, Centre de formation continue, Faculté de génie, Université de Sherbrooke (élu, mandat de 2 ans)

Région III

Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Madame Anne Baril , ing., directrice, Direction de l'encadrement et de l'expertise en exploitation, Ministère des Transports (réélue par acclamation, mandat de 3 ans)

La votation a eu lieu par scrutin électronique. Un rapport officiel présentant les résultats complets a été produit par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. En vertu de l'article 45 du Règlement sur la représentation et les élections au Conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs du Québec, il sera publié dans le cahier des participants à l'Assemblée générale annuelle des membres qui aura lieu le 13 juin 2019. Le site web de l'Ordre consacré aux élections 2019 contient toute l'information transmise par les nouveaux administrateurs dans le cadre du processus électoral.

Les administrateurs élus entreront en fonction le 13 juin prochain, lors de la première réunion du 99e Conseil d'administration de l'Ordre. Ils se joindront alors aux administrateurs qui poursuivent leur mandat :

Madame Kathy Baig , ing. FIC, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Monsieur Maxime Belletête, ing., directeur industriel, EXP

Monsieur Richard Gagnon , nommé par l'Office des professions du Québec

, nommé par l'Office des professions du Québec Monsieur Zaki Ghavitian, ing., FIC

Madame Carole Lamothe , ing.

Monsieur Alexandre Marcoux, ing., gestionnaire de projet, Kontron Canada inc.

, ing., gestionnaire de projet, Kontron Canada inc. Madame Diane Morin , nommée par l'Office des professions du Québec

, nommée par l'Office des professions du Québec Madame Catherine Nadeau , nommée par l'Office des professions du Québec

, nommée par l'Office des professions du Québec Monsieur Christian Proulx , nommé par l'Office des professions du Québec

, nommé par l'Office des professions du Québec Monsieur Nicolas Turgeon , ing., adjoint à la direction Écoefficacité industrielle et environnement, Centre de recherche industrielle du Québec

L'Ordre remercie par ailleurs les administrateurs sortants qui termineront leur mandat le 13 juin :

Monsieur Charles Bombardier , ing., président, Imaginactive

, ing., président, Imaginactive Monsieur Louis Champagne , ing., FIC

, ing., FIC Monsieur Claude Laferrière, ing.

Madame Christelle Proulx , ing., chargée de projet, Pageau Morel et associés inc.

Le vote électronique et le dépouillement des résultats ont été supervisés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton conformément au Règlement sur la représentation et les élections au Conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Fondé en 1920, l'Ordre des ingénieurs du Québec regroupe quelque 63 000 professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. L'Ordre se veut une référence en matière de professionnalisme et d'excellence en génie, ainsi qu'un organisme rassembleur. Il a pour mission d'assurer la protection du public en agissant afin que les ingénieurs servent la société avec professionnalisme et intégrité, en conformité avec les lois, règlements et normes qui régissent la profession, dans l'intérêt du public. Pour plus d'information, consultez le site www.oiq.qc.ca.

