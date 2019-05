Avis aux médias - La ministre McKenna annoncera un nouvel investissement pour aider les petites et moyennes entreprises à économiser de l'énergie et de l'argent

Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, fera une annonce sur l'aide qui sera offerte aux petites et moyennes entreprises pour leur permettre d'économiser de...

Enerkem inc., chef de file mondial en production de biocarburants faits à partir de matières résiduelles, a été nommé aujourd'hui, dans le cadre des conférences Clean Energy Ministerial (CEM) 10 et Mission Innovation (MI) 4 menées par le gouvernement...

Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger les ressources en eau douce de notre pays pour les générations à venir, notamment le bassin versant de la rivière des Outaouais. La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine...