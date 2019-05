Invitation aux médias - Congrès 2019 de la FCSQ - Élu.e.s scolaires, acteurs d'avenir !





QUÉBEC, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) donnera le coup d'envoi au Congrès 2019 sur le thème Élu.e.s scolaires, acteurs d'avenir!, se déroulant les 30 et 31 mai, à Sherbrooke.

Gala des Prix d'excellence

La soirée d'ouverture prendra la forme d'un gala au cours duquel la FCSQ remettra officiellement la médaille d'or de l'Ordre du mérite à une personnalité, pour son travail de création auprès des jeunes. Les Prix d'excellence 2018-2019, sur le thème L'école publique riche de sa diversité, visent à mettre en lumière les initiatives des commissions scolaires pour encourager l'épanouissement des jeunes, favoriser l'intégration et l'inclusion, offrir un milieu sain, combattre les préjugés, inciter à la mixité et permettre à chacun d'atteindre son plein potentiel. Il se déroulera sous la présidence d'honneur du champion paralympique Benoit Huot.

Événement : Ouverture du congrès de la FCSQ Date : Jeudi 30 mai 2019 Heure : 19 h 30 Endroit : Delta Sherbrooke Hôtel et Centre des Congrès

2685 Rue King Ouest

Sherbrooke, QC

J1L 1C1

Salle Sherbrooke ABC

Horaire du 31 mai



8 h 30 Allocutions d'ouverture



9 h Conférence d'ouverture





Les enjeux et les défis de la gouvernance scolaire en Amérique du Nord





M. Thomas Gentzel, directeur général du regroupement des conseils scolaires des États-Unis, la National School Boards Association





Mme Laurie French, présidente de l'Association canadienne des conseils et des commissions scolaires



13 h 30 Ateliers





Des acteurs d'avenir pour le développement durable Des acteurs d'avenir pour la diversité et l'intégration Des acteurs d'avenir pour une communication efficace et transparente



16 h Conférence de clôture





La gouvernance scolaire de demain

M. Michel Nadeau, directeur général de l'Institut sur la gouvernance

Le congrès en direct sur les médias sociaux

Le programme complet est disponible sur le site Web de la FCSQ . Il est également possible de rester informé des dernières nouvelles par le compte Twitter de la FCSQ (@FCSQ) et le mot-clic #congrèsFCSQ2019. Le gala des Prix d'excellence 2018-2019 sera diffusé en direct sur Facebook.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

Twitter : @fcsq

SOURCE Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)

Communiqué envoyé le 29 mai 2019 à 17:16 et diffusé par :