Nomination de monsieur Stéphane Tremblay au poste de président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

QUÉBEC, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Stéphane Tremblay à titre de président-directeur général (PDG) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS). Monsieur Tremblay entrera en fonction le 3 juin 2019.

Titulaire d'un diplôme de médecine spécialisée en pédiatrie de l'Université Laval et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke, monsieur Tremblay a acquis une solide expérience de plus de 15 ans en gestion et est reconnu pour son agilité à évoluer dans le monde médical, clinique et universitaire. Il occupait d'ailleurs la fonction de président-directeur général adjoint du CIUSSS depuis octobre dernier. Avant la fusion de 2015, il a occupé successivement les postes de directeur des services professionnels et codirecteur des services cliniques, puis directeur général du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. À la suite de la fusion, il a assumé les fonctions de directeur général adjoint - programme santé physique générale et spécialisée, incluant la responsabilité de la coordination de la mission universitaire, et la responsabilité du projet du Centre mère-enfant et de l'urgence de l'Hôpital Fleurimont.

« La feuille de route de monsieur Tremblay est impressionnante et reflète son engagement et sa volonté à motiver les équipes afin d'offrir des soins et des services de la plus haute qualité aux usagers. Reconnu pour son intégrité, ses capacités de communicateur et son courage managérial, il possède toutes les qualités et l'expérience requises pour soutenir l'établissement dans sa mission particulière. Je lui souhaite le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

