Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

Mme Josée Filion est nommée membre du conseil d'administration et présidente?directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. Mme Filion était présidente-directrice générale par intérim de ce centre.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

M. Stéphane Tremblay est nommé, à compter du 3 juin 2019, membre du conseil d'administration et président?directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. M. Tremblay est président?directeur général adjoint de ce centre.

Sûreté du Québec

M. Ronald Boudreault est nommé, à compter du 17 juin 2019, directeur général adjoint de la Sûreté du Québec. M. Boudreault est directeur des services juridiques à la Sûreté du Québec.

Tribunal administratif du Québec

Mme Natalie Lejeune est désignée de nouveau présidente du Tribunal administratif du Québec.

Tribunal administratif du travail

Mmes Isabelle Arseneault, Isabelle Carpentier-Cayen, Manon Chénier, Maude Côté, Johanne Despatis, Isabelle Gagnon, Véronique Girard, Elisabeth Goodwin, Aurora Gutiérrez, Marie-Anne Lecavalier, Chantal Sophie Moulin, Sandra Nadeau, Emilia Nyitrai, Marie-Claude Pilon, Marie-Claude Poirier, Isabelle St-Jean, Dominique Tancrède et Danielle Tremblay ainsi que MM. Benoit Aubertin, Réjean Côté, Frédéric Dubé, Sylvain Gagnon, Renaud Gauthier, Francis Hinse, Laurent Lassonde, Pierre?Étienne Morand, Jean-Sébastien Noiseux, Jean-Francois Séguin, Pierre St?Onge et Erick Waddell sont nommés, à compter du 10 juin 2019, membres du Tribunal administratif du travail.

Commission de la construction du Québec

M. Michel Trépanier est nommé membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec.

Commission des partenaires du marché du travail

Mme Anouk Collet et M. Bernard Tremblay sont nommés de nouveau membres de la Commission des partenaires du marché du travail.

Mme Sonia Éthier et M. Maximilien Roy sont nommés membres de cette commission.

Société du Centre des congrès de Québec

MM. Rénald Bergeron, Ian Gailer et Jean-Sébastien Lapointe sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de la Société du Centre des congrès de Québec.

Université du Québec à Chicoutimi

Mmes Dominique Biron et Josée Ouellet sont nommées membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Université du Québec en Outaouais

M. Vincent Boutonnet est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais.

