Invitation aux médias - Annonce des résultats de l'appel de projets pour l'approvisionnement de la Côte-Nord en gaz naturel liquéfié

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à assister à une annonce importante concernant l'approvisionnement de la Côte-Nord en...

Enerkem inc., chef de file mondial en production de biocarburants faits à partir de matières résiduelles, a été nommé aujourd'hui, dans le cadre des conférences Clean Energy Ministerial (CEM) 10 et Mission Innovation (MI) 4 menées par le gouvernement...