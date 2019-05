La Qatar Investment Authority à la tête d'un investissement stratégique de croissance de plus de 500 millions de dollars dans la SoFi





La Qatar Investment Authority (QIA) annonce aujourd'hui prendre la tête d'un financement par actions de plus de 500 millions de dollars dans SoFi, une société de financement personnel axée prioritairement sur le mobile, aux côtés des investisseurs existants et du CEO de SoFi, Anthony Noto.

SoFi entend utiliser les fonds pour continuer à investir à son rythme accéléré d'innovation et de croissance, remplissant ainsi sa mission d'aider les membres de SoFi à devenir financièrement indépendants et réaliser leurs ambitions. La ronde d'investissement évalue SoFi à 4,3 milliards de dollars avant l'émission et renforce encore le bilan de SoFi pour atteindre un capital total de 2,3 milliards de dollars.

"Au cours de l'année écoulée, nous avons travaillé sans relâche pour faire évoluer SoFi d'une entreprise de prêt de bureau vers une large plateforme financière mobile permettant aux membres d'emprunter, économiser, dépenser, investir et protéger leur argent," explique Anthony Noto, CEO de SoFi. "Nous sommes ravis d'avoir la QIA comme nouvel investisseur et partenaire dans notre démarche pour aider nos membres à rentabiliser efficacement leur capital."

"Nous croyons fermement à l'approche de SoFi et à sa volonté de construire une plateforme financière transformationnelle qui perturbe rapidement le crédit à la consommation", a déclaré M. Mansoor Al-Mahmoud, CEO de la QIA. "L'équipe de SoFi a une vision à long terme claire de son activité, et nous sommes fiers d'être leurs partenaires et de les accompagner dans leur parcours dans le cadre de nos investissements stratégiques plus larges dans la technologie."

M. Al-Mahmoud a ajouté : "L'annonce faite aujourd'hui souligne le fait que la QIA investit de plus en plus dans les principaux innovateurs dans le secteur des TMT. QIA a l'ambition d'établir des partenariats solides avec des entreprises technologiques aux États-Unis et ailleurs."

Cette annonce fait suite à plusieurs lancements de produits phares de SoFi depuis le début de l'année 2019. Il s'agit notamment de SoFi Invest, une plateforme d'investissement comprenant des placements actifs en actions et en FNB (courtage), sous la marque SoFi ainsi que des placements automatisés. D'autre part, SoFi Money, a les caractéristiques d'un compte courant et d'un compte d'épargne dans un nouveau compte avec 2,25% de rendement annuel, sans frais, et la possibilité de dépenser, d'économiser et de payer tout depuis l'application mobile SoFi. SoFi s'est également lancée dans le secteur des prêts aux étudiants de premier cycle avec ses Prêts étudiants privés et a relancé ses prêts immobiliers en début d'année. L'entreprise a récemment annoncé qu'elle comptait plus de 700 000 membres et 7,5 millions d'utilisateurs enregistrés.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz est le conseiller juridique de SoFi dans le cadre de cette transaction. Morgan Stanley agit à titre de conseiller financier et Shearman & Sterling à titre de conseiller juridique de la QIA.

A propos de la Qatar Investment Authority (QIA)

La Qatar Investment Authority est l'un des principaux fonds souverains dans le monde qui offre une force économique pour les générations futures du Qatar. Nous contribuons grandement à la réalisation de la Vision nationale du Qatar pour 2030, en cherchant à diversifier et à maximiser les investissements à long terme et la croissance durable. Grâce à notre engagement mondial et à l'engagement de nos partenaires, de nos employés, nationaux et internationaux, nous appliquons les normes financières et les principes de placement les plus rigoureux. Nos investissements sont socialement, économiquement et écologiquement responsables et vont au-delà des rendements à court terme, dans le cadre d'un développement plus large, innovateur et équilibré. www.qia.qa

A propos de SoFi

SoFi aide les gens à atteindre l'indépendance financière pour réaliser leurs ambitions. Nos produits d'emprunt, d'épargne, de dépenses, d'investissement et de protection donnent à nos plus de 700 000 membres un accès rapide à des outils qui leur permettent de bien gérer leur argent. L'adhésion à SoFi comprend les éléments essentiels pour progresser, y compris les conseillers en orientation professionnelle et la connexion à une communauté prospère de personnes ambitieuses aux visions similaires. Pour plus d'informations, visitez SoFi.com ou téléchargez nos applications iOS et Android.

