La Banque Scotia annonce le rachat de titres fiduciaires TFB Scotia III de série 2009-1 par la Fiducie de catégorie 1 Banque Scotia





NOTE AUX RÉDACTEURS : AUCUNE DISTRIBUTION NI DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS

TORONTO, le 29 mai 2019 /CNW/ - La Banque Scotia (BNS: TSX, NYSE) a annoncé aujourd'hui que la Fiducie de catégorie 1 Banque Scotia, une fiducie à capital fixe détenue en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse, a l'intention de racheter tous les titres fiduciaires de catégorie 1 Banque Scotia de série 2009-1 portant intérêt à 7,802 % et échéant le 30 juin 2108 («TFB Scotia III de série 2009-1») pour la valeur totale de leur principal, majorée de l'intérêt couru et non versé à la date de rachat. Le rachat aura lieu le 30 juin 2019. Un avis officiel sera transmis aux porteurs de titres TFB Scotia III de série 2009-1 conformément aux conditions de placement.

Les titres TFB Scotia III de série 2009-1 sont considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 1 de la Banque. Le montant du principal des titres TFB Scotia III de série 2009-1 s'élève actuellement à 650?000?000 $. Le rachat des titres TFB Scotia III de série 2009-1 sera financé à même les fonds généraux de la Fiducie de catégorie 1 Banque Scotia.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 99 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 29 mai 2019 à 16:15 et diffusé par :