La 14ième édition des Canada Hip Hop Dance Championships® présentée à Montréal ce dimanche 2 juin 2019! - Marina Bastarache, ambassadrice de la première édition du Festival International de Danse de Montréal!





MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le chorégraphe émérite Steve Bolton et l'organisme Infini D présentent la grande finale de la 14ième édition des Canada Hip Hop Dance Championships (CHHDC). De retour à Montréal après avoir été présenté à Ottawa depuis les 3 dernières années et seul événement canadien homologué par la fédération Hip Hop International (HHI), le CHHDC est l'événement phare du pays dans le milieu de la danse Hip Hop.

C'est au pied de la Tour Olympique, au Centre Pierre Charbonneau, que Montréal accueillera les grandes finales le 2 juin 2019. D'Halifax à Vancouver, en passant par Winnipeg et Edmonton, plus d'un millier de danseurs se regrouperont au parc Olympique de Montréal afin de s'y disputer la médaille d'or et de se partager les bourses dans l'une ou l'autre des 11 catégories. Les lauréats représenteront le Canada aux olympiques de la danse Hip Hop, le World Hip Hop Dance Championship® (WHHC) à Phoenix-Arizona du 5 au 10 aout 2019. Plus de 50 pays se disputeront les bourses et médailles aux WHHC afin de devenir la meilleure troupe de danse Hip Hop au monde. Le public est invité à venir découvrir qui représentera le pays aux WHHC.

« Le Canada se place parmi les pays ayant recueilli le plus de médailles sur les 52 pays participants depuis la fondation des HHI ! C'est tout un exploit et on continue le travail entamé. Je suis très heureux de ramener les grandes finales à Montréal. »

- Steve Bolton, délégué canadien officiel au HHI, présentateur officiel des compétitions nationales depuis plus de 14 années.

Le CHHDC est le tremplin menant aux championnats mondiaux. Que l'on pense à la troupe T.EENAGERS, participant à la première saison de l'émission Danser pour danser à V, médaillés d'or (division junior) aux WHHC de Las Vegas en 2016. La troupe Flip, participante à l'émission Révolution (TVA), médaillée d'or aux WHHC en 2013 (division junior) et bronze en 2017 (division Varsity). Et Rockwell Family, gagnant de Danser pour gagner à V, Champion du Monde en 2013.

Les Canada Hip Hop Dance Championships

auront lieu ce dimanche 2 juin 2019, dès 12h30.

Centre Pierre Charbonneau, 3000 Rue Viau, Montréal

Billetterie des CHHDC:

https://www.eventbrite.ca/o/canada-hip-hop-dance-championship-8560387167

Marina Bastarache sera

l'ambassadrice de la première édition du

Festival International de Danse de Montréal !

Après des mois de préparation, l'organisme Infini D est fier d'annoncer la création du Festival International de Danse de Montréal (FidMtl) qui se tiendra pour sa première édition au parc Olympique, notamment au Centre Pierre Charbonneau du 29 au 31 mai 2020. C'est autour de la 15ième édition des CHHDC que sera bâtie une programmation incluant des compétitions internationales de tous genres (danse contemporaine, ballet, jazz, etc.) ainsi que des galas et performances internationales en salle. Lors de ces compétitions, des bourses totalisant près de 20 000$ seront partagées entre les gagnants. La période d'inscription pour les compétitions débutera en septembre prochain.

Parmi les activités, outre les finales des CHHDC et les compétitions internationales, on y retrouvera des événements extérieurs pour toute la famille offerts gratuitement au public. Notamment, des spectacles de danse urbaine, des classes publiques de Zumba, des ateliers pour les danseurs et le grand public...

C'est à Marina Bastarache que revient le rôle d'ambassadrice pour cette première édition. Danseuse professionnelle de renom, son association à l'événement s'est faite de façon tout à fait naturelle. Visage connu de la communauté de la danse au Québec, elle rayonne aussi auprès d'un large public de tous âges par ses apparitions télévisuelles.

« C'est avec enthousiasme que je m'associe à cet événement d'envergure. Un festival qui rendra la danse encore plus accessible et à un public de tous âges. »

InfiniD est heureux et fier de pouvoir compter sur le soutien de la Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Madame Chantal Rouleau ainsi que le soutien de la Ministre du Tourisme, Madame Caroline Proulx. Leur appui témoigne de l'importance d'un tel événement et souligne la crédibilité de l'Organisation et de sa mission.

À propos de InfiniD

Fondé par Guy Lévesque et Steve Bolton en février 2019, l'organisme à but non lucratif a pour but de promouvoir la danse sous toutes ses formes par la production d'événements de tous genres. InfiniD souhaite démocratiser la danse et la rendre accessible à tous les âges, tant pour les participants que pour le public et ce, au niveau provincial, national et international.

Son Conseil d'Administration compte Élisabeth Desbiens (réalisatrice primée et présidente-fondatrice de l'agence de danseurs Move), Guy Lévesque (président-fondateur agence GULP, président du Conseil de l'Association Professionnelle de l'Industrie de l'Humour au Québec), Sylvie Savard, V-P Communications/Annexe Communications, Steve Bolton (chorégraphe/concepteur, délégué Hip Hop International Canada), Guillaume Reboux (producteur/spectacle et président de l'agence musicale Monsieur Oscar) et Sandra O'connor (ex-directrice Monument National, responsable des communications TIESS). La direction générale d'InfiniD est assurée par Fanny Aconin (consultante en production).

À propos de Marina Bastarache

Danseuse professionnelle depuis le début des années 2000, Marina performe à la télévision entre autres à La Voix, Célébration, Star Académie, Canada Day, la Fureur et En direct de l'univers. Sur scène, on la voit aux côtés de Marie-Mai, dans les comédies musicales Hairspray, Sherazade et 50 shades! la parodie et au cinéma dans le film américain Step Up. Influençant une génération grâce à son style extravagant et sa personnalité flamboyante, elle devient animatrice à la télévision et créatrice de contenu sur le web. C'est au sein du noyau dur de Code F sur Vrak qu'elle prend son envol et obtient la barre de Célibataires et nus Québec et OD+ en direct à Musique Plus.

À propos de Steve Bolton.

Steve Bolton conçoit les chorégraphies de spectacles et d'émissions de télévision d'envergure depuis 2004. En passant de So You Think You Can Dance Pologne et Canada à l'émission America's Best Dance Crew ou le film Step Up 5. Au Québec, il a été chorégraphe en chef sur La Voix (TVA), Les Dieux de la Danse (SRC), On connaît la chanson (TVA) et les Galas Artis (TVA). Steve a été le chorégraphe des spectacles de Rachid Badouri et de Miroir de Mariemai. Il a collaboré aux Jeux Panaméricains ainsi qu'au NBA All Star Game de Toronto. Il est responsable des chorégraphies à succès de Mary Poppins, Footloose et Fame et s'attarde actuellement à Mamma Mia.

www.InfiniD.ca

Visionnez le numéro d'ouverture de la grande finale des derniers HHI Canada 2018.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=fZrnlF8Ywn8

Visionnez le démo HHI Canada 2018

https://www.youtube.com/watch?v=cPlOs9lT5mw

Site web HHI Canada

http://www.hiphopinternational.com/2017/06/07/hhi-canada-popping-and-locking-at-the-canadian-hip-hop-dance-championships/

