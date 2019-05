Lancement du programme d'incubation pour la technologie mobile et infonuagique de Microsoft à Zhaoqing





Lancement officiel de la plateforme Unicorn Field à Zhaoqing

GUANGZHOU et ZHAOQING, Chine, 29 mai 2019 /CNW/ - La plateforme d'incubation pour les applications infonuagiques et mobiles de Zhaoqing du programme d'incubation pour la technologie mobile et infonuagique de Microsoft a été officiellement lancée lors du sommet de l'innovation et du développement scientifique et technologique de Zhaoqing 2019 se déroulant sous le thème « Créer le futur intelligemment à l'aide de la science et l'innovation » qui a eu lieu dans la nouvelle région de Zhaoqing le 22 mai dernier. La plateforme d'incubation nommée « Unicorn Field » a été conçue conjointement par le comité de gestion de la nouvelle région de Zhaoqing et Microsoft China et est gérée par l'entreprise Heungkong Cloud Science and Technology (Zhaoqing) Co., Ltd., dans le but de créer un important espace d'innovation axé sur les données massives et l'intelligence artificielle comme principaux domaines d'incubation. Les six premières équipes ayant pris part au programme d'incubation sont montées sur scène pour recevoir le prix qui leur a été décerné lors du sommet.

Selon Dai Ziting, directeur de la stratégie pour le partenariat Microsoft Innovation Alliance, le programme d'incubation pour la technologie mobile et infonuagique de Microsoft lancé à Zhaoqing offrira non seulement des services professionnels d'incubation ciblés à des projets d'incubation d'exception, mais introduira également les ressources et le soutien technique chef de file sur le marché de Microsoft à l'échelle mondiale.

Feng Jianlin, directeur général du centre de science et d'innovation du Heungkong Group et président-directeur général de Unicorn Field, a indiqué qu'en tant que marque indépendante du secteur de l'industrie de la science et de l'innovation du Heungkong Group, Unicorn Field, appuyée par le centre international d'innovation technologique de Heungkong, vise à devenir le chef de file en matière de développement et de gestion d'écosystème de science et d'innovation dans la ville. « Notre système en pyramide unique constitue une plateforme favorisant l'accélération de la croissance des entreprises et facilitant la transformation des industries locales en connectant l'ensemble des forces, des éléments et des ressources en matière de science et d'innovation. »

La plateforme d'incubation pour les applications infonuagiques et mobiles de Zhaoqing (Unicorn Field - Zhaoqing) du programme d'incubation pour la technologie mobile et infonuagique de Microsoft entrera officiellement en activité et bénéficiera de divers avantages associés au secteur de la recherche et du développement simplement en raison du fait qu'elle est située à Zhaoqing, et sera bien intégrée aux nouvelles industries hautement technologiques et stratégiques, notamment dans le domaine de la fabrication intelligente, de la conservation de l'énergie, de la protection de l'environnement et des véhicules électriques. La plateforme sera axée sur l'infonuagique, l'Internet des objets, les données massives, l'intelligence artificielle et la technologie 5G, et introduira des équipes et entreprises d'innovation et d'entrepreneuriat et leur offrira un encadrement ainsi que des services professionnels comme un espace de démarrage, des installations partagées, des services techniques et de consultation, des possibilités d'investissement, de financement et d'échange de ressources et une orientation en matière d'entrepreneuriat.

Zhaoqing est l'une des neuf villes de la région du Delta de la rivière des Perles et l'une des principales agglomérations urbaines sur le plan du développement de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao. Zhaoqing offre de nombreux espaces de bureaux et sa situation géographique permet de relier la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao à la grande région du sud-ouest de la Chine en plus d'être près de Hong Kong. Dans le cadre du développement de la région de la Grande Baie, la ville prévoit tirer pleinement profit de ces avantages pour attirer des ressources de haut niveau de Hong Kong, accélérer sa transformation industrielle et développer son économie, particulièrement au moyen de solutions scientifiques et technologiques. Zhaoqing projette de construire une zone pilote spéciale de coopération dans la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao (Zhaoqing) qui a déjà été approuvée de façon préliminaire par les administrations provinciales pertinentes du Guangdong. La chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, qui participait à la 21e réunion de la conférence conjointe de coopération de Hong Kong-Guangdong qui se tenait les 16 et 17 mai dans la province du Guangdong, a effectué une visite spéciale à Zhaoqing. Le 19 mai, la commission d'urbanisme de Hong Kong a également réalisé une tournée d'inspection de Zhaoqing « afin d'acquérir une compréhension approfondie de la zone pilote spéciale de coopération de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao (Zhaoqing) et de la planification ainsi que de la construction de la ville Zhaoqing de Hong Kong ». Selon des sources publiques, l'université polytechnique de Hong Kong et l'université ouverte de Hong Kong prévoient toutes deux établir des campus à Zhaoqing.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/894152/Heungkong_Group.jpg

SOURCE Heungkong Group

Communiqué envoyé le 29 mai 2019 à 16:04 et diffusé par :