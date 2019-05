Dialight lance sa nouvelle gamme de luminaires LED industriels avec commandes intégrées et capteurs intelligents en option





- Nouvelle fabrication robuste

- Prise en charge des capteurs intelligents intégrés

- Accès facile pour l'installation et la mise à niveau

FARMINGDALE, New Jersey, 29 mai 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Dialight (LSE : DIA), Dialight, le leader mondial dans l'innovation de l'éclairage LED industriel, a lancé sa nouvelle gamme de LED High Bay industriels Relianttm destinés aux marchés EMEA et APAC.

Conçue pour un rendement énergétique de tout premier plan, la nouvelle gamme Reliant représente une valeur exceptionnelle pour les entrepôts, l'industrie légère et d'autres vastes espaces intérieurs.

Offrant un nouveau format robuste, Reliant permet d'ajouter ou de mettre à niveau des commandes intégrées, ce qui permet d'installer des capteurs intelligents au centre du luminaire et d'assurer un rendement maximal de l'investissement.

Les options de capteur et d'automatisation peuvent simplement être branchées, et peuvent donc être facilement ajoutées au stade de la fabrication, plus tard pendant l'installation ou lors d'une mise à niveau ultérieure.

Reliant offre également des objectifs remplaçables à chaud, plusieurs modèles optiques et un protecteur de surtension de 10 kV en option pour une personnalisation sur site et une flexibilité de haut niveau, et elle est proposée en rendement lumineux de 11 000 à 36 000 lumens pour prendre en charge toute une série de hauteurs de montage.

« La nouvelle famille de produits Reliant est idéale si l'on veut délaisser les luminaires HID et fluorescents aujourd'hui désuets, et elle offre les performances et la valeur de longue durée que l'on attend de la marque Dialight », explique Marty Rapp, directeur du groupe Dialight.

« Sa conception unique tournée vers le futur prend en charge une intégration sans adaptation supplémentaire avec les commandes d'éclairage intelligentes pour un niveau maximal d'efficacité et de facilité de gestion, aujourd'hui et demain. »

Conçue autour des mêmes normes strictes de fiabilité que l'on retrouve aujourd'hui dans plus d'un million de luminaires Dialight High Bay installés à travers le monde, Reliant est proposée avec la garantie de 10 ans de Dialight, l'une des protections les plus longues et les meilleures du secteur.

« Avec une cote L-70 à 55 °C et une cote L-90 à 25 °C pour 100 000 heures, Reliant offre des performances sûres et garanties, à des températures ambiantes comprises entre -40 °C et +55 °C », ajoute Rapp.

Réalisée en matériaux légers de qualité industrielle, Reliant est facile à installer avec une suspension à point unique et un accès facile au compartiment électrique pour les entretiens et les mises à niveau sur site.

Idéal pour les mises à niveau et les nouvelles constructions, Reliant offre une efficacité lumineuse élevée ? avec jusqu'à 160 lumens par watt ? pour un remplacement 1-à-1, et 1-à-2 dans certains cas, des luminaires HID existants.

Son robuste protecteur de surtension 6 kV/3 kA intégré peut être porté à chaud jusqu'à 10 kV, tandis que le système d'alimentation et de gestion thermique Dialight exclusif et fabriqué en interne offre une fiabilité et une longévité optimales des composants critiques.

Reliant est compatible avec DALI 1.0 et 2.0, les détecteurs de mouvement et de mise en valeur de la lumière naturelle, et avec les commandes sans fil Dialight IntelliLED pour une configuration automatisée de l'éclairage et une intégration transparente avec les solutions existantes d'automatisation des bâtiments.

La nouvelle gamme Reliant High Bay est disponible dès maintenant. Pour plus d'informations sur Reliant et les autres solutions d'éclairage LED industriel Dialight à la pointe du marché, rendez-vous sur www.Dialight.com.

À propos de Dialight

Dialight (LSE : DIA.L) est un leader mondial de l'éclairage LED durable pour les applications industrielles. Les produits LED de Dialight sont la prochaine génération de solutions d'éclairage qui permettent une réduction de la consommation d'énergie et créent un environnement de travail plus sûr. Nos produits sont spécialement conçus pour offrir un haut niveau de performance opérationnelle, de fiabilité et de durabilité, en réduisant la consommation d'énergie et la fréquence des entretiens, et en assurant un rendement rapide de l'investissement. La société a son siège au Royaume-Uni et a des opérations aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Danemark, en Allemagne, en Malaisie, à Singapour, en Australie, au Mexique et au Brésil. www.dialight.com .

CONTACT MÉDIAS :

Nicole Paleologus

SSPR

267-758-2638

nicolep@sspr.com

