Petits chanteurs du Mont-Royal - Isabelle Melançon présente une motion pour demander au gouvernement de sauver les Petits chanteurs du Mont-Royal





QUÉBEC, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications, Mme Isabelle Melançon, a interpellé le gouvernement aujourd'hui en déposant une motion à l'Assemblée nationale pour demander au gouvernement d'assumer ses fonctions et de proposer rapidement des solutions adéquates qui permettront d'assurer la mission de l'institution qu'est Les Petits chanteurs du Mont-Royal dont l'existence est présentement menacée.

Les petits chanteurs du Mont-Royal font la fierté du Québec depuis plus de 60 ans. Depuis sa fondation cette institution ne cesse de se démarquer dans le monde entier. Son excellence est saluée partout.

« La ministre de la Culture, Mme Nathalie Roy, devrait être la première à la recherche de solutions pour préserver ce joyau de notre patrimoine culturel et musical! Elle demeure toutefois silencieuse depuis le mois de mars. Je demande à la ministre de travailler avec son collègue le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, la Commission scolaire de Montréal et la Maîtrise pour trouver une solution qui assurera la survie de l'institution. »

Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications

Texte de la motion présentée ce matin par la députée de Verdun :

« Que l'Assemblée nationale reconnaisse l'excellence et l'apport culturel et social des Petits chanteurs du Mont-Royal;

Qu'elle salue la qualité de l'éducation musicale transmise par l'institution depuis plusieurs décennies;

Qu'elle demande au gouvernement d'assumer ses fonctions et de proposer rapidement des solutions adéquates qui permettront d'assurer la mission de l'institution. »

