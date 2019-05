La mairesse de Saguenay accompagne une délégation d'entrepreneurs saguenéens à Chantier Davie





LÉVIS, Québec, 29 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'initiative de Promotion Saguenay, une délégation d'une quarantaine d'entrepreneurs saguenéens, présidée par la mairesse de la Ville de Saguenay, Mme Josée Néron, a eu l'opportunité de rencontrer la direction de Chantier Davie ainsi que son équipe d'approvisionnement afin de mieux positionner les entreprises de cette région en vue d'importants contrats à venir liés au renouvellement de la flotte de la Garde côtière, de la Marine canadienne et des traversiers fédéraux dans les Maritimes.



Depuis plus d'une décennie, les entreprises saguenéennes appuyée par la Ville de Saguenay se sont bien positionnées au sein de la chaîne d'approvisionnement de Chantier Davie. En effet, depuis 2009, plus de 35 millions de dollars en contrats ont été octroyés à des entreprises saguenéennes et plus de 4 millions de dollars en salaires ont été attribués à des employés saguenéens. Les entreprises Char-Pol, Hydrep et Groupe ID se sont accaparé la vaste majorité de ces contrats. L'économie de la Ville de Saguenay dépend d'un tissu industriel vibrant et novateur mais également de la capacité de ses entreprises à s'intégrer au sein des chaînes d'approvisionnement des géants industriels canadiens et québécois.

Le comité régional du Saguenay de l'Association des fournisseurs de Chantier Davie, créé le 9 mai dernier, témoigne de la volonté des entrepreneurs de la Ville de Saguenay d'intensifier leurs relations d'affaires avec le plus grand chantier naval au pays. Ce comité régional se compose d'Éric Larouche, président de RL Énergies, Claude Bouchard, directeur du développement industriel de Promotion Saguenay, Dominic Tremblay, président-directeur général d'Acier MYK, Pierre Goulet, président-directeur général de Manesco, Carl Blackburn, vice-président de Grimard, Sandra Rossignol, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord et Richard Tremblay, président de Charl-Pol.

Lors d'un point de presse conjoint, la mairesse de Saguenay et le maire de Lévis ont réitéré l'importance d'assurer la pérennité de Chantier Davie. Cette industrie est un formidable véhicule d'enrichissement collectif qui assure des salaires payants dans 13 régions administratives du Québec.

Citation

« À titre de mairesse de Saguenay, j'ai pris position publiquement le 25 avril 2018 pour l'inclusion de Chantier Davie au sein de la Stratégie fédérale de construction navale. Je suis ici aujourd'hui car je crois au fort potentiel que ce grand chantier naval représente pour l'économie de notre région. Les récents développements annoncés par le premier ministre du Canada sont aussi très prometteurs. La décision prochaine du ministre des Transports du Québec concernant la construction du nouveau navire Vacancier offre également de belles perspectives pour les fournisseurs de notre région. »

Josée Néron, mairesse de Saguenay

« Premier chantier maritime en importance au pays, Chantier Davie fait désormais partie de la Stratégie fédérale de construction navale canadienne qui est doté d'une politique de construction nationale ambitieuse et porteuse d'immenses retombées économiques avec des emplois bien rémunérés dans toutes les régions du Québec. »

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

« Toutes les nations qui se respectent et qui ont compris l'importance stratégique de l'industrie de la construction navale se sont toutes dotées d'une robuste politique de construction navale. Nos impératifs nationaux, tant au chapitre de la souveraineté que des retombées économiques importantes qui en découlent, demande un changement de cap important de la part du nouveau gouvernement du Québec pour rectifier l'ancienne stratégie maritime du Québec afin d'assurer des emplois payants dans toutes les régions du Québec. »

André Komlosy, président de l'AFCDC

Source :



Cabinet de la mairesse de Saguenay

Cindy Girard ? directrice des communications

Tél. : 418-590-7412

Courriel : cindy.girard@ville.saguenay.qc.ca

Cabinet du maire de Lévis

Geneviève Côté ? attachée de presse

Tél. : 418-808-1874

Courriel : gcote@ville.levis.qc.ca

AFCDC

Pierre Drapeau ? vice-président

Tél. : 418-456-6385

Courriel : pdrapeau@afcdc.ca

Deux photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux liens suivants :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f05206c-de67-4903-b933-79d8dcc29b75/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f18daed3-0284-4f77-bbe7-ea2b5ee6db41/fr

Communiqué envoyé le 29 mai 2019 à 15:35 et diffusé par :