Les balados de partage des vérités





VANCOUVER, le 29 mai 2019 /CNW/ - Dans le cadre des balados de partage des vérités, inspirés de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, des membres de famille, des survivantes de la violence, des militants de tous âges, des Aînés et des artistes racontent leur vérité propre. Jacquie Black, Kaniehtiio Horn, Monique Hurteau et Ève Ringuette, quatre scénaristes et réalisatrices autochtones, se sont rendues dans cinq communautés et lieux chargés d'émotion : Norway House au Manitoba, Nain et Goose Bay au Labrador, « la route des larmes » en Colombie-Britannique, la Nation métisse dans les Prairies et Uashat mak Mani-Utenam au Québec. Elles ont entendu des histoires sur la perte d'un être cher, elles ont examiné les répercussions plus vastes de la tragédie des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones disparues et assassinées, et elles ont cherché à montrer la force et le courage incroyables dont font preuve les habitants de ces régions pour surmonter les difficultés qui leur sont propres.

Les balados de partage des vérités sont un patrimoine vivant et accessible à tous. Ils rendent hommage à la mémoire des personnes disparues et assassinées, mais appellent également à la mobilisation. Ils permettent aux gens de parler avec force et confiance pour amener les Canadiens à se demander : «?Comment puis-je m'impliquer??»

Le temps est venu pour tous les Canadiens de devenir agents de changement.

Voici quelques citations tirées de la série de balados :

« À peine un mois et demi avant que ma soeur Loretta ne soit assassinée, je voyageais d'Halifax à Tofino, en Colombie-Britannique, alternant entre l'autostop et les autocars Greyhound, quand elle m'a envoyé des messages textes qui disaient : "Mais qu'est-ce que tu fais, Delilah?" Il ne s'agit pas seulement d'une femme ou d'une fille autochtone. On parle d'une situation endémique, qui sévit à la grandeur du pays. »

-Delilah Saunders, Goose Bay

« J'ai rencontré les femmes qui ont commencé à militer il y a 50 ans, dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver. Et j'ai entendu des histoires de femmes qui ont disparu quand j'étais enfant. Les gens revenaient de la ville et parlaient d'un membre de leur famille en disant : "Elle est disparue." Ça m'a donc interpellée et émue quand j'ai entendu parler de Gladys Radek et de toutes ces militantes qui font preuve de solidarité et viennent en aide à nos femmes, qui autrement sont constamment laissées pour compte. »

-Tantoo Cardinal

«?Nos jeunes femmes sont si vulnérables. Il faut que tous le sachent : la vie de ces jeunes femmes a été courte. Chaque génération doit en être informée. J'ai de jeunes petits-enfants, des jeunes filles qui grandissent déjà, et je ne veux pas qu'elles fassent partie de ces statistiques.?»

-Debbie Rowe, Nation des Cris de Norway House

Trouver la vérité. Honorer la vérité. Donner vie à la vérité.

La série de balados sera disponible sur toutes les principales plateformes d'écoute en ligne

-- iTunes, Spotify, Google Play, AnyPod et Stitcher, le 29 mai 2019.

www.sacredmmiwg.ca

