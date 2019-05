Trois nouvelles venues à l'Ordre des chiropraticiens du Québec





MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des chiropraticiens est heureux d'accueillir trois nouvelles personnes au sein de son personnel. Ces ajouts contribueront au rayonnement de l'Ordre et à la réalisation de sa mission de protection du public.

Chargée des affaires professionnelles

Dre Julie Chénier, chiropraticienne, exerce sa profession depuis plus de 14 ans. Elle possède également une vaste expérience dans le domaine de la gestion, ayant notamment participé à la création de l'Association québécoise de chiropratique pédiatrique et périnatale (AQCPP). Elle souhaite à présent s'impliquer aux affaires internes de l'Ordre des chiropraticiens du Québec et tout en participant à son rayonnement.

À titre de chargée des affaires professionnelles, Dre Julie Chénier soutiendra les différents comités comme personne-ressource. Elle représentera l'Ordre dans le cadre de projets spéciaux, participera aux événements de l'Ordre de concert avec les membres de l'équipe et contribuera à la rédaction de divers documents relatifs à l'exercice de la chiropratique. Dre Julie Chénier représentera également l'Ordre au sein des comités touchant les dossiers législatifs, réglementaires et interprofessionnels.

Coordonnatrice aux communications et aux médias sociaux

Récemment diplômée de l'Université de Montréal en communication, Mme Emmie Massier accumule plusieurs années d'expérience en rédaction. Ayant été rédactrice en chef de Laval en Famille Magazine, chargée des communications dans le cadre de la première édition du Festival Laval en Rires/Laval Laughs en 2018, en plus d'avoir publié un roman en 2014, les communications n'ont plus de secrets pour elle.

En tant que coordonnatrice aux communications et aux médias sociaux, Mme Massier coordonnera les communications de l'Ordre. Elle sera notamment en charge d'élaborer les outils de communication et de gérer le site Internet de l'Ordre en y créant du contenu dynamique et en encourageant les échanges entre les membres. Elle sera aussi responsable de gérer la présence de l'Ordre sur les médias sociaux et d'y maximiser sa visibilité entre autres.

Adjointe administrative

Mme Josée Turcotte possède plus de 25 ans d'expérience dans le travail de secrétariat et de transcription dans un milieu lié au domaine médical. Jusqu'à tout récemment, elle assurait le poste d'adjointe administrative principale au sein de l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie du Québec (OTIMROEPMQ) depuis 38 ans. À titre d'adjointe administrative au sein de l'Ordre, Mme Turcotte sera une ressource indispensable au bon fonctionnement des opérations effectuées dans les bureaux de l'Ordre.

