Le Conseil québécois d'agrément décerne la reconnaissance Engagement qualité à l'Ordre des chiropraticiens du Québec





MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des chiropraticiens du Québec s'est vu décerner la reconnaissance d'Engagement qualité pour la période de mai 2019 à mai 2023 par le Comité décisionnel du Conseil québécois d'agrément, lors de sa séance du 25 avril 2019.

« La reconnaissance est une preuve de la volonté d'une entreprise ou d'un organisme de se doter d'un système qualité et de répondre à des exigences reconnues de qualité et de sécurité des services offerts à sa clientèle », explique Marie-Anne Bracco, directrice de l'agrément et des programmes qualité.

Pour arriver à une décision, le Conseil québécois d'agrément (CQA) met des guides et des outils à la disposition d'une entreprise ou d'un organisme pour lui permettre d'auto-évaluer son fonctionnement et la qualité de ses services.

Huit dimensions qualité

L'auto-évaluation se base sur huit (8) dimensions qualité : la gouvernance et l'éthique, l'offre de service, les partenariats, les ressources humaines, les ressources matérielles, financières et informationnelles, la communication, la sécurité et gestion des risques, et les bonnes pratiques.

Des résultats satisfaisants

L'Ordre des chiropraticiens du Québec obtient un résultat de 75,40 % pour l'ensemble des dimensions qualité. Les meilleurs résultats obtenus concernent la dimension « Gouvernance et Éthique » (92,85 %) et la dimension « Bonnes Pratiques » (81,25 %).

L'Ordre possède plusieurs forces :

Sa Déclaration de service aux citoyens contient des engagements formels de qualité envers la population.

L'engagement de ses administrateurs et le suivi de ses dossiers sont supportés par des règles de gouvernance et des instances bien structurés.

Son plan de communication externe est diversifié et regroupe des outils et des stratégies efficaces.

L'environnement de travail de l'Ordre est accueillant, apprécié par son personnel et sécuritaire.

Des plans d'action annuels et des mesures de suivi supportent la planification stratégique guidant les orientations de l'Ordre.

Quelques défis se présentent encore à l'Ordre. Des mesures et des plans seront mis en place pour y trouver des solutions dans un contexte d'amélioration continue.

L'Ordre des chiropraticiens du Québec

Comptant plus de 1350 membres, docteurs en chiropratique, exerçant dans toutes les régions du Québec, l'Ordre des chiropraticiens du Québec est une référence officielle en matière d'évaluation, de diagnostic, de traitement et de prévention des troubles neuromusculosquelettiques. Sa vision est d'être reconnu à titre de référence incontournable en santé neuromusculosquelettique et de chef de file dans le domaine des manipulations vertébrales et articulaires. Sa mission est d'assurer la protection du public en veillant à la qualité et à l'excellence de l'exercice de la chiropratique et en soutenant le développement des compétences de ses membres.

SOURCE ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC

Communiqué envoyé le 29 mai 2019 à 15:18 et diffusé par :