L'ACAM récompense six projets municipaux réussis





QUÉBEC, 29 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- En tout, huit municipalités canadiennes obtiennent un prix d'excellence de l'Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) dans les domaines de l'innovation, de l'éducation et du perfectionnement professionnel. Voici les municipalités et les projets récompensés, selon la taille de la population, à la conférence nationale de l'ACAM à Québec, au Québec :



Prix Willis de l'innovation 2019 de l'ACAM

Ville de Saugeen Shores, en Ontario (moins de 20 000 habitants) ? Balado Shore Report

Ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick (20 001 à 100 000 habitants) ? Moncton, le leader des villes canadiennes de taille moyenne en matière d'immigration

Ville d'Edmonton, en Alberta (plus de 100 000 habitants) ? Cartographie des actifs naturels municipaux

Prix d'excellence en environnement 2019 de l'ACAM

Ville de Niverville, au Manitoba (moins de 20 000 habitants) ? Phytoremédiation sur place d'un étang d'épuration

Ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick (20 001 à 100 000 habitants) ? Centre Avenir

Ville de Richmond, en Colombie-Britannique (plus de 100 000 habitants) ? Adoption de l'énergie collective

Prix d'excellence en développement professionnel 2019 de l'ACAM

Ville de Fort St. John, en Colombie-Britannique (20 001 à 100 000 habitants) ? Programme d'apprentissage et de développement

Ville de Vaughan, en Ontario (plus de 100 000 habitants) ? Vaughan Innovators

Un mot sur l'ACAM :

L'Association canadienne des administrateurs municipaux est une organisation nationale à but non lucratif ouverte aux directeurs généraux et gestionnaires municipaux et à toute personne ayant un poste de cadre supérieur qui relève directement du directeur général. Plus de 650 cadres supérieurs municipaux de partout au Canada permettent à l'ACAM, collectivement, de représenter plus de 85 % de la population nationale. www.camacam.ca

Personne-ressource pour les médias :

ACAM: Stacey Murray, 506-261-3534, admin@camacam.ca

