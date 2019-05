Nomination de Tommy Kulczyk à titre de directeur général du Club des petits déjeuners





BOUCHERVILLE, QC, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Club des petits déjeuners est fier d'annoncer l'arrivée de Tommy Kulczyk à la tête de son équipe de gestion. Il aura pour mandat de gérer l'ensemble des opérations pancanadiennes et d'assurer le développement optimal de l'organisation, en cohérence avec les orientations déterminées par le conseil d'administration.

À l'aube de ses 25 ans, le Club est à une période charnière de son existence, alors que les perspectives à court terme laissent présager une forte croissance. L'organisation désire tout mettre en place pour tirer le maximum des opportunités qui se présenteront à elle - au bénéfice des enfants canadiens. L'addition de monsieur Kulczyk au leadership est l'une des décisions qui incarnent cette ambition.

Récipiendaire de plusieurs prix et reconnaissances gouvernementales, Tommy Kulczyk bénéficie d'une réputation exceptionnelle dans les milieux philanthropiques et communautaires.

bénéficie d'une réputation exceptionnelle dans les milieux philanthropiques et communautaires. Il a également créé et piloté des projets reconnus nationalement, dont les impacts sont toujours grandissants.

Ses 35 années de contribution remarquable chez Jeunesse au Soleil et plus récemment ses actions à titre de Commissaire à l'enfance de la Ville de Montréal démontrent son engagement indéfectible envers les enfants et les plus défavorisés de notre société.

« Il est un administrateur chevronné qui détient une capacité remarquable à rassembler les acteurs et institutions autour de projets innovants. Surtout, il possède une connaissance approfondie des enjeux et de l'environnement socio-économique et politique dans lesquels le Club des petits déjeuners évolue. »

- Pierre Riel, président du conseil d'administration du Club des petits déjeuners.

« Que Tommy Kulczyk ait accepté notre invitation nous remplit de fierté! Nous sommes convaincus que son leadership, son humanisme, son intégrité et sa rigueur bénéficieront à notre organisation et à la cause que nous portons tous - nourrir le potentiel et la santé des enfants, un petit déjeuner à la fois! »

- Daniel Germain, président-fondateur du Club des petits déjeuners

Le Club des petits déjeuners s'engage depuis 1994 à nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif servi dans un environnement favorisant leur estime de soi. Bien plus qu'un programme de déjeuner, l'approche du Club repose sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Désormais présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 220 000 enfants canadiens dans 1 643 établissements scolaires au pays.

