Le programme d'incubation de technologies mobiles et dans le cloud de Microsoft est lancé à Zhaoqing





La plate-forme Zhaoqing Unicorn Field est officiellement déployée

GUANGZHOU et ZHAOQING, Chine, 29 mai 2019 /PRNewswire/ -- L'édition 2019 du Sommet de l'innovation et du développement de la science et de la technologie de Zhaoqing intitulée Create the Future Intelligently with Science and Innovation as the Engine (Créer l'avenir intelligemment moyennant la science et l'innovation en tant que moteur) s'est tenue le 22 mai dans la nouvelle région de Zhaoqing. Au cours de l'évènement, le programme d'incubation de technologies mobiles et dans le cloud de Microsoft-Zhaoqing Cloud et la plate-forme d'incubation d'applications mobiles ont été officiellement lancés. La plate-forme d'incubation baptisée Unicorn Field a été conçue conjointement par le Comité de gestion de la nouvelle région de Zhaoqing et Microsoft China, et elle est gérée par Heungkong Cloud Science and Technology (Zhaoqing) Co., Ltd. Son but est de créer un espace d'innovation en masse en mettant l'accent sur le big data et l'intelligence artificielle en tant que principaux domaines d'incubation. Les six premières équipes incubées sont montées sur le podium pour recevoir leur prix.

« Le programme d'incubation de technologies mobiles et dans le cloud de Microsoft lancé à Zhaoqing fournira non seulement des services d'incubation professionnels pertinents pour des projets d'incubation de premier ordre, mais présentera également les principales ressources de Microsoft et son support technique mondial », a déclaré le responsable de la stratégie de Microsoft Innovation Alliance, Dai Ziting.

Le directeur général du Centre pour la science et l'innovation du groupe Heungkong et PDG de Unicorn Field, Feng Jianlin, a déclaré que la marque indépendante au sein de la division industrielle de la science et de l'innovation du groupe Heungkong, Unicorn Field, qui dépend du centre d'innovation technologique de Heungkong, est engagée à devenir un leader global en ce qui concerne le développement et la gestion d'un écosystème de la science et de l'innovation dans la ville. « Notre système d'activation pyramidale unique est une plate-forme stimulante qui permet d'accélérer la croissance des entreprises et faciliter la transformation des industries locales en regroupant toutes les forces, les éléments et les ressources de la science et de l'innovation », ajoute Feng Jianlin.

Le programme d'incubation de technologies mobiles et dans le cloud de Microsoft ? Zhaoqing Cloud et la plate-forme d'incubation d'applications mobiles (Unicorn Field ? Zhaoqing) seront officiellement mis en service en exploitant les technologies émergentes et stratégiques telles que la fabrication intelligente, l'économie d'énergie, la protection de l'environnement et les véhicules électriques. La plate-forme se concentrera sur l'informatique en nuage, l'Internet des objets, le big data, l'intelligence artificielle et la 5G, et elle présentera et soutiendra les équipes et les entreprises opérant dans les domaines de l'innovation et de l'entrepreneuriat. En effet, la plate-forme leur fournira des services professionnels tels que des locaux de jeunes pousses, des installations communes, des services techniques, mais aussi des services de conseil, d'investissement et de financement, de coaching entrepreneurial et des échanges de ressources.

Zhaoqing est l'une des neuf villes du Delta de la rivière des Perles et l'une des principales agglomérations urbaines en termes de développement de la région de la grande baie Guangdong-Hong Kong-Macao. Disposant de très nombreux espaces de bureau disponibles et grâce à sa situation géographique qui relie la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao à la grande région sud-ouest de la Chine, Zhaoqing est également étroitement liée à Hong Kong. Avec la construction de la grande région de la baie, la ville compte tirer profit au maximum de ses avantages pour attirer des ressources de premier rang de Hong Kong, accélérer sa transformation industrielle et développer son économie, notamment à travers l'application de solutions scientifiques et technologiques. Zhaoqing envisage de construire la zone pilote de coopération spéciale de la grande région de la baie Guangdong-Hong Kong-Macao (Zhaoqing), un projet qui a été préalablement approuvé par les autorités provinciales compétentes du Guangdong. La chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, qui a assisté à la 21e réunion de la Conférence conjointe sur la coopération Hong Kong-Guangdong les 16 et 17 mai, a effectué une visite spéciale à Zhaoqing. Le 19 mai, le Conseil d'urbanisme de Hong Kong a également entrepris une tournée d'inspection à Zhaoqing « pour mieux comprendre la zone pilote de coopération spéciale Guangdong-Hong Kong-Macao ainsi que la planification et la construction de la ville Zhaoqing Hong Kong ». Selon des sources officielles, l'Université polytechnique de Hong Kong et l'Université ouverte de Hong Kong envisagent de créer des campus à Zhaoqing.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/892944/Heungkong_Group.jpg

Communiqué envoyé le 29 mai 2019 à 14:33 et diffusé par :