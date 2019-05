Enerkem nommé finaliste du défi Visez haut





MONTREAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Enerkem inc., chef de file mondial en production de biocarburants faits à partir de matières résiduelles, a été nommé aujourd'hui, dans le cadre des conférences Clean Energy Ministerial (CEM) 10 et Mission Innovation (MI) 4 menées par le gouvernement du Canada à Vancouver, en Colombie-Britannique, finaliste du défi Visez haut organisé par Ressources naturelles du Canada.

Étant l'un des quatre finalistes du Concours d'innovation pour des carburants d'aviation verts, Enerkem recevra 2 millions de dollars pour poursuivre l'aventure et courir la chance de gagner le grand prix de 5 millions de dollars d'un concours d'une durée de 18 mois dont le but est la production du carburant d'aviation le plus économique et le plus durable possible.

Annoncé en août 2018 par le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, le défi Visez haut est un concours national axé sur la mise au point au Canada du carburant d'aviation le plus propre, le plus abordable et le plus durable possible pour que le secteur aéronautique puisse réduire davantage son empreinte carbone et lutter contre les changements climatiques.

« C'est un honneur et un privilège pour notre technologie de rupture d'être reconnu comme une solution envisageable aux problèmes les plus pressants auxquels sont confrontés les Canadiens aujourd'hui, » a déclaré Dominique Boies, président et chef de la direction (intérim) et chef de la direction financière d'Enerkem. « En élargissant la gamme de biocarburants et de produits biochimiques rendue possible par notre technologie, Enerkem sera en mesure d'établir de nouvelles normes mondiales en matière de gestion des déchets, de biocarburants et de produits chimiques renouvelables et d'être à la pointe de l'économie circulaire. »

Au-delà de la production de biocarburants et des produits chimiques verts à partir de déchets, l'avenir de l'économie circulaire sera de plus en plus influencé par la science. Les chercheurs et scientifiques d'Enerkem se penchent sur les processus de gestion des déchets, ainsi que sur les biocarburants, les produits chimiques verts et le carburant d'aviation du futur. La recherche et l'ingénierie d'Enerkem à ce jour ont permis de créer 22 familles de brevets, plus de 100 brevets internationaux et d'innombrables percées novatrices depuis la création de la société en 2000.

Le défi Visez haut est le deuxième de cinq défis prévus dans le cadre d'Impact Canada, un programme de 75 millions de dollars de Ressources naturelles Canada qui aide à stimuler l'innovation et à accélérer le développement d'une économie propre. Ces défis récompensent les meilleures idées et visent à améliorer les résultats sociaux, environnementaux et économiques pour les citoyens.

À propos d'Enerkem

Enerkem produit des biocarburants et des produits chimiques verts à partir de déchets. Sa technologie de rupture exclusive lui permet de transformer les matières résiduelles municipales non-recyclables, non-compostables en méthanol, en éthanol ainsi qu'en d'autres produits chimiques intermédiaires largement utilisés. Enerkem, dont le siège social est à Montréal, au Québec (Canada), exploite une usine commerciale à pleine échelle en Alberta, ainsi qu'un centre d'innovation au Québec. Les installations d'Enerkem sont construites comme des systèmes préfabriqués basés sur l'infrastructure de fabrication modulaire de l'entreprise qui peut être déployée à l'échelle mondiale. La technologie d'Enerkem est un exemple probant de la façon dont une véritable économie circulaire peut être réalisée, en contribuant à la diversification du portefeuille énergétique et à la fabrication de produits courants plus écologiques tout en offrant une solution de rechange intelligente et durable à l'enfouissement et à l'incinération.

www.enerkem.com

SOURCE Enerkem Inc.

Communiqué envoyé le 29 mai 2019 à 14:26 et diffusé par :