Lauréats de l'édition inaugurale des Prix du magazine canadien : B2B

TORONTO, le 29 mai 2019 /CNW/ - La Fondation des prix pour les médias canadiens a le plaisir d'annoncer les gagnants des Prix du magazine canadien : B2B 2019.

Les médailles d'or et d'argent ont été remises dans 18 catégories à l'occasion d'un déjeuner-gala qui s'est tenu le 29 mai 2019 à l'hôtel One King West à Toronto. Dans les catégories individuelles, les lauréats des médailles d'or ont reçu une bourse de 500 $.

La liste complète des finalistes et lauréats est disponible sur le web des Prix du magazine canadien : B2B.

MEILLEUR MAGAZINE

Pivot, CPA Canada a remporté le prestigieux prix du Meilleur magazine. The Medical Post et University Affairs ont reçu une mention honorable.

PRIX DE L'ÉDITEUR

Le convoité Prix de l'éditeur a été remis au magazine Les Affaires (TC Média). Franchise Canada a obtenu une mention d'honneur.

FAITS SAILLANTS

Le journaliste Luc Rinaldi de Pivot, CPA Canada a remporté deux médailles d'or dans les catégories Meilleur profil d'une entreprise (pour l'article « Boy Wonder ») et Meilleur portrait (grâce à « The decider »).

Tristan Bronca, journaliste au Medical Post s'est quant à lui illustré en décrochant deux médailles d'argent dans les catégories Meilleur profil d'une entreprise (« Selling Out: The Story of the MD Financial Sale ») et Meilleure série d'articles (« The best places to practise medicine in Canada », écrit en collaboration avec Colin Leslie).

Voici la liste des publications lauréates d'une médaille d'or ou d'argent : Azure (2 médailles d'or), Canadian Architect (1 médaille d'or), Canadian Lawyer (1 médaille d'argent), CMAJ (1 médaille d'or, 1 médaille d'argent), CPA Magazine (1 médaille d'argent), Franchise Canada (1 médaille d'or), Les Affaires (1 médaille d'or, 1 médaille d'argent), Pivot, CPA Canada (6 médailles d'or), Precedent Magazine (1 médaille d'or), Profession Santé (2 médailles d'argent), Professionally Speaking (1 médaille d'or, 4 médailles d'argent), The Medical Post (1 médaille d'or, 2 médailles d'argent), University Affairs (3 médailles d'or, 1 médaille d'argent), et Vertical Magazine (1 médaille d'argent).

Les publications suivantes ont aussi obtenu une ou des mentions honorables : Advisor's Edge, Avantages, Canadian Family Physician, Canadian Mining Journal, Canadian Shipper, CIM Magazine, Conseiller, Convenience & Carwash Canada, Experience, Foodservice and Hospitality, Ground: Landscape Architect Quarterly, Law Times, Le Médecin du Québec, MENU Magazine, Registered Nurse Journal, Rock to Road, Skies Magazine, The Business Advisor, et The Northern Miner.

La liste des gagnants et finalistes est publiée sur le site des Prix du magazine canadien : B2B 2019. Suivez les Prix du magazine canadien : B2B sur Twitter à PMC_B2B et #PMCB@B19.

Lauréats des Prix du magazine canadien : B2B 2019

Meilleur profil d'une entreprise

OR

Boy Wonder

Pivot, CPA Canada

Luc Rinaldi, Mark Stevenson

ARGENT

Selling Out: The Story of the MD Financial Sale

The Medical Post

Tristan Bronca, Colin Leslie

Meilleure chronique ou rubrique régulière

OR

Millennials in Franchising

Franchise Canada

Jordan Whitehouse, Jessica Burgess, Andrew Schopp

ARGENT

Remarkable Teacher

Professionally Speaking

Bill Harris, Richard Ouzounian, Leata Lekushoff

Meilleur article de fond : professionnel

OR

In the Dark

Precedent Magazine

Daniel Fish, Melissa Kluger

ARGENT

Opening our offices: The rise of open concept

Canadian Lawyer

Jonathan Kay, Tim Wilbur

Meilleure direction artistique d'un article ou de la double page d'ouverture

OR

Seven teaching tips to consider for your classroom

University Affairs

Judith Lacerte, Underline Studio

ARGENT

Marketing sous influence

Les Affaires

Charles DesGroseilliers, Martin Flamand

Meilleur article de fond : commercial

OR

Amazing Concrete

Azure

Elizabeth Pagliacolo, Catherine Osborne

ARGENT

Has suicide become an occupational hazard of practising medicine?

CMAJ

Lauren Vogel, Roger Collier

Meilleure illustration

OR

The Loyalty Dilemma

Pivot, CPA Canada

Matthew Billington, Adam Cholewa

ARGENT

Distance Learning

Professionally Speaking

Janice Kun, Studio 141, Kristin Doucet

Meilleure couverture de l'actualité

OR

Many doctors feel "betrayed" by sale of MD Financial Management

CMAJ

Brian Owens, Roger Collier

ARGENT

Le malaise américain

Profession Santé

Mathieu Ste-Marie, Christian Leduc, Éric Grenier

Meilleur portrait

OR

The Decider

Pivot, CPA Canada

Luc Rinaldi, Mark Stevenson

ARGENT

Beyond the History Books

Professionally Speaking

Stuart Foxman, Leata Lekushoff

Meilleure série d'articles

OR

Falling through the cracks / Some provinces offer partial fixes to medical residency shortfall

University Affairs

Wendy Glauser, Léo Charbonneau

ARGENT

The best places to practise medicine in Canada

The Medical Post

Colin Leslie, Tristan Bronca

Meilleur article ou meilleure série d'articles de conseils pratiques

OR

How to Manage your Classroom Environment

Professionally Speaking

Lisa Van De Geyn, Kristin Doucet

ARGENT

Battling Investment Bias

CPA Magazine

Tamar Satov, Bernadette Kuncevicius

Meilleure photographie

OR

The Minister of Everything

Pivot, CPA Canada

Guillaume Simoneau, Adam Cholewa

ARGENT

Fractionner la classe de maths

Pour parler profession

Matthew Liteplo, Studio 141

Meilleur éditorial

OR

Design Like a Mother

Canadian Architect

Elsa Lam

ARGENT

Apocalypse postantibiotique - Sortir du modèle hospitalo-centriste - L'alcool, le nouvel ennemi

Profession Santé

Éric Grenier

Meilleure infolettre

OR

University Affairs Newsletter

University Affairs

Anqi Shen, Tara Siebarth

Meilleure page couverture

OR

Burnout

The Medical Post

Justin Poulsen, Nancy Peterman, Erin McPhee

Meilleure direction artistique d'un numéro complet

OR

The Future of Audit

Pivot, CPA Canada

Adam Cholewa

ARGENT

November 2018 Issue

University Affairs

Judith Lacerte, Underline Studio

Meilleur numéro

OR

The Urbanism Issue

Azure

Danny Sinopoli, Cristian Ordonez, Elizabeth Pagliacolo, Kendra Jackson, Erin Donnelly

ARGENT

Feb/March 2018 Issue

Vertical Magazine

Mike Reyno, Oliver Johnson, Jen Colven, Elan Head, Dayna Fedy

Prix de l'éditeur

OR

Les Affaires

Meilleur magazine



OR

Pivot, CPA Magazine

Félicitations à tous les lauréats des Prix du magazine canadien : B2B !

REMERCIEMENTS

La Fondation des prix pour les médias canadiens tient à souligner le soutien du gouvernement du Canada, du Conseil des arts de l'Ontario, d'Ontario Créatif et de KCK Global. La Fondation remercie également ses partenaires : CCR Solutions, Cision, PUSH Media, RedPoint Media & Marketing Solutions, TC Imprimeries Transcontinental et Magazines Canada.

Merci aux juges bénévoles dévoués qui ont évalué les centaines de candidatures en lice dans le cadre de cette première édition des Prix du magazine canadien : B2B !

À propos des Prix du magazine canadien : B2B

Présentés par la Fondation des prix pour les médias canadiens , les Prix du magazine canadien : B2B honorent l'excellence en journalisme de magazine B2B au Canada. Dans le cadre du concours, les réalisations exceptionnelles des publications professionnelles, d'associations et d'affaires et de leurs créateurs sont reconnues dans 18 catégories de prix.

À propos de la Fondation des prix pour les médias canadiens

La Fondation des prix pour les médias canadiens est un organisme de charité national bilingue fondé en 1977 dont la mission est de célébrer et promouvoir l'excellence en journalisme et en création visuelle par l'intermédiaire de concours de journalisme. La Fondation gère trois programmes de prix bilingues : les Prix du magazine canadien, les Prix du magazine canadien : B2B , et les Prix d'excellence en publication numérique.

