Changement au mode de tarification du Parc de la Chute-Montmorency





QUÉBEC, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) avise qu'à compter du 12 juin 2019, la tarification basée sur le stationnement sera remplacée par une tarification individuelle au Parc de la Chute-Montmorency. Cette modification maintient la gratuité pour les résidents du secteur et offre un tarif préférentiel à la population québécoise. Elle permet aussi d'harmoniser l'accès du site aux pratiques de l'industrie touristique et de réduire l'engorgement des rues avoisinantes.

Le tarif de 6,25 $ par adulte se traduira en bout de course par une économie pour une majorité de visiteurs québécois par rapport aux coûts du stationnement. Pour une famille, le forfait quotidien équivaut à l'ancien tarif de stationnement, peu importe le nombre d'enfants, soit 12,50 $. Le droit de passage pour le téléphérique, l'une des attractions principales, sera réduit de près de 20 % pour tous. Un nouvel abonnement annuel, dont le coût de 12,50 $ représente l'équivalent de deux accès quotidiens, sera offert.

Le Parc de la Chute-Montmorency constitue un parc de proximité pour plusieurs citoyens. La gratuité d'accès sera donc maintenue pour les résidents de Boischatel ainsi que pour ceux du district de la Chute-Montmorency-Seigneurial de l'arrondissement Beauport. Ils pourront accéder sans frais au site sur présentation d'une preuve de résidence. Tous les citoyens concernés recevront une communication par la poste à ce sujet la semaine prochaine.

La nouvelle modulation enlèvera tout intérêt à se stationner ailleurs que dans les espaces prévus à cette fin. Depuis plusieurs années, des citoyens du secteur et leurs représentants déplorent les effets collatéraux de la tarification basée sur le stationnement, qui incite de nombreux automobilistes à garer leur véhicule dans les rues avoisinantes. Ce changement au mode de tarification est appuyé par le comité de mise en valeur du Parc de la Chute-Montmorency.

Un tarif préférentiel (6,25 $ par adulte) est aussi réservé à l'ensemble de la population québécoise. Le tarif pour un touriste étranger est de 8 $. Les usagers de la piste cyclable du Littoral pourront pour leur part accéder sans frais au bâtiment principal (gare aval) pendant une période de 30 minutes.

Fréquenté par plus de 900?000 visiteurs annuellement, dont la moitié provient de l'extérieur du Québec, le Parc de la Chute-Montmorency fait partie intégrante de la signature touristique de la capitale. Deuxième attraction la plus courue de la région de Québec, ce site patrimonial reconnu constitue un produit d'appel incontournable et précieux. www.sepaq.com



Comparatif entre la tarification basée sur le stationnement et la tarification individuelle



Avant Tarification stationnement Maintenant Tarification individuelle Avant Téléphérique Maintenant Téléphérique Abonnement annuel Résident de proximité 12,50 $ Gratuit 16,75 $ 13,75 $ (-20 %) Gratuit Résident du Québec (1 adulte) 12,50 $ 6,25 $ (-50 %) 16,75 $ 13,75 $ (-20 %) 12,50 $

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Communiqué envoyé le 29 mai 2019 à 14:00 et diffusé par :