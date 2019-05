MPL s'associe à CleverTap pour attirer des utilisateurs et renforcer sa position pendant la saison 2019 de l'IPL





Dans le but d'offrir une expérience immersive à ses utilisateurs, qui sont plus de 25 millions, la MPL repousse les barrières pour faire du jeu mobile un sport de premier ordre

MUMBAI, Inde, 29 mai 2019 /CNW/ - CleverTap, la plateforme complète de gestion du cycle de vie client, a annoncé que Mobile Premier League (MPL), la plateforme de sport électronique qui connaît la croissance la plus rapide en Inde, fait appel à ses nombreuses fonctions d'optimisation de l'expérience fondées sur les données pour renforcer sa position dans le marché du jeu vidéo compétitif et des ligues sportives simulées.

MPL a vu le nombre de ses utilisateurs franchir le cap des 25 millions moins d'un an après son lancement, en septembre 2018. Sa plateforme compte plus de 30 jeux, dont SuperTeam, un jeu d'adresse dans lequel les joueurs sélectionnent des matchs de cricket à venir pour former une équipe imaginaire et participer à des concours permettant de remporter de l'argent ou des jetons ou de participer à des concours de pratique. Afin de faire connaître sa marque et de renforcer sa position de plus importante plateforme de jeux mobiles de sports en Inde pendant la saison 2019 de l'Indian Premier League (IPL), la MPL a fait appel au capitaine de l'équipe nationale indienne de cricket, Virat Kohli, pour représenter la marque et lancer sa première publicité télévisée.

La plateforme de données client de CleverTap fondée sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage?machine aide MPL en lui permettant d'obtenir une vue complète du profil de chaque utilisateur, grâce à laquelle elle est en mesure de dégager des tendances cachées dans leurs données comme le taux de parties jouées, les goulots d'étranglement et les problèmes touchant l'expérience de jeu. Ces données lui permettront également de créer des segments d'utilisateurs précis qui faciliteront l'engagement et la fidélisation des utilisateurs au moyen de campagnes très spécialisées.

Sishir Kolli, VP, Produits de MPL, déclare : « Les plateformes de jeu vidéo compétitif sur appareil mobile entrent dans la nouvelle vague d'engagement social, et nous croyons que la création d'expériences personnalisées est le secret du succès de toute plateforme de jeu compétitif. » Il ajoute : « Avec CleverTap, nous sommes en mesure de comprendre le parcours des utilisateurs, de trouver des façons d'attirer des utilisateurs et de trouver des occasions de vente croisée et de vente incitative. Cette capacité est essentielle à la croissance et à la fidélisation de nos utilisateurs. »

En utilisant CleverTap Journeys, MPL arrive à intégrer de nouveaux utilisateurs et à orchestrer des campagnes omnicanal qui stimulent les conversions et la fidélisation. Grâce aux nouveaux utilisateurs attirés au moyen de CleverTap, MPL a déjà constaté un bond de 400 % de la fidélisation des utilisateurs pendant la saison 2019 de l'IPL.

Anand Jain, cofondateur et stratège en chef de CleverTap, affirme : « Les sports simulés en Inde représentent une remarquable occasion d'attirer des amateurs. La montée de MPL en termes de taille et de croissance du nombre d'utilisateurs est tout à fait inspirante ». Jain ajoute : « Nos fonctions d'analyse et de gestion du cycle de vie client aident MPL à comprendre le comportement des utilisateurs et à reconnaître les segments d'utilisateurs qu'il faut tenter d'attirer, quel que soit le type d'appareil qu'ils utilisent, au moyen de communications personnalisées dans l'ensemble des canaux. Nous sommes emballés de notre partenariat avec la plateforme de jeu vidéo compétitif qui connaît la croissance la plus rapide en Inde et sommes ravis de contribuer à la croissance de cette plateforme et à son expansion dans de nouveaux pays de l'Asie du Sud-Est. »

À propos de CleverTap

CleverTap, une plateforme de gestion du cycle de vie client, aide les marques à offrir, à grande échelle, des expériences merveilleuses. Plus de 8 000 sociétés autour du globe, dont Vodafone, Hotstar, Sony, Scoot, Carousell, GO-JEK, Cleartrip et BookMyShow, font confiance à CleverTap pour mettre à exécution des offres personnalisées et renforcer les effets du marketing omnicanal tout au long du cycle de vie client. CleverTap est appuyée par des sociétés de capital-risque de premier ordre, dont Sequoia India, Tiger Global Management, Accel et Recruit Holdings, et exerce ses activités à San Francisco, Londres, Singapour, Mumbai et Bengaluru. Pour en savoir plus, rendez-vous sur clevertap.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

À propos de Mobile Premier League

MPL (Mobile Premier League) est une application globale de jeu vidéo sur appareil mobile lancée en septembre 2018. Même si elle a été lancée récemment, la plateforme a déjà franchi le cap des 25 millions d'utilisateurs, ce qui en fait la plateforme de sport électronique qui connaît la croissance la plus rapide en Inde.

MPL offre aux amateurs de jeux vidéo pour appareil mobile une plateforme unique comportant de multiples jeux d'adresse populaires. Grâce à sa grande accessibilité et à sa vaste sélection de jeux de type occasionnel, MPL permet même aux utilisateurs inexpérimentés et aux nouveaux utilisateurs de participer à des compétitions, de remporter des récompenses et de prendre part aux nombreux tournois tenus sur la plateforme. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application à l'adresse mpl.live et dans la boutique d'applications.

